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Yıldız Tilbe, konserlerden aldığı ücretleri sosyal medya hesabından paylaştı

Yıldız Tilbe, Twitter hesabından yanlışlıkla iş takvimini paylaştı. Programlardan kazandığı ücretlerin ortaya çıktığını fark eden Tilbe, paylaşımını kısa sürede sildi

13 Mayıs 2019, Pazartesi 08:59 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, konserlerden aldığı ücretleri sosyal medya hesabından paylaştı

Yıldız Tilbe, dün yaptığı paylaşımla olay oldu!

Özel hayatındaki her anını sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, dün konser ücretlerinin göründüğü iş takvimini paylaştı.

ALDIĞI ÜCRETLER DUDAK UÇUKLATTI

Tilbe'nin aldığı sahne ücretleri ise adeta dudak uçuklattı. 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahne alan Tilbe'nin geceden 350 bin TL aldığı ortaya çıktı.

ANINDA KALDIRDI

Konserlerinden kazandığı tüm ücreti paylaştığını fark eden Tilbe, paylaşımı kısa süre içerisinde sildi.

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