Yıldız Tilbe makyajsız görüntülendi: Böyle mi çekeceksiniz?
Şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı. Tilbe, günlük kıyafeti ve makyajsız haliyle görüntülendi.
14 Ağustos 2020, Cuma 14:42 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, dün akşam saatlerinde İstinyePark AVM'de görüntülendi. Bir arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen Tilbe, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Yıldız Tilbe, "Şaka mı yapıyorsunuz, bu halde mi çekeceksiniz?" diye sordu.
Yorgunluk kahvesi içti
Bir muhabirin "Efendim siz her halinizle güzelsiniz" demesi ile gülümseyen şarkıcı, "Sizi çok seviyorum" diyerek, objektiflere poz verdi. Markalar Sokağı'na çıkarak dünyaca ünlü mağazaları gezen Tilbe, alışveriş turunu tamamladıktan sonra bir mekana oturarak, yorgunluk kahvesi içti.
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