Yıldız Tilbe makyajsız görüntülendi: Böyle mi çekeceksiniz?

Yıldız Tilbe, dün akşam saatlerinde İstinyePark AVM'de görüntülendi. Bir arkadaşı ile alışveriş merkezine gelen Tilbe, bir anda gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Yıldız Tilbe, "Şaka mı yapıyorsunuz, bu halde mi çekeceksiniz?" diye sordu.

Yorgunluk kahvesi içti

Bir muhabirin "Efendim siz her halinizle güzelsiniz" demesi ile gülümseyen şarkıcı, "Sizi çok seviyorum" diyerek, objektiflere poz verdi. Markalar Sokağı'na çıkarak dünyaca ünlü mağazaları gezen Tilbe, alışveriş turunu tamamladıktan sonra bir mekana oturarak, yorgunluk kahvesi içti.