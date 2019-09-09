Yıldız Tilbe sahneye terlikleriyle çıktı

Kuliste sesini açmak için 3 bardak bitki çayı, iki fincan Türk kahvesi içen sanatçı hiç ara vermeden 3 saat canlı okudu. Sahneye, rahat dans edebilmek için de evden getirdiği terliklerle çıktı.

'ŞARKICI OLMASAM DELİ OLURDUM'

Yıldız Tilbe “Şarkıcı olmasaydım, deli olurdum” dedi.





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