Yıldız Tilbe sahneye terlikleriyle çıktı

Yıldız Tilbe, önceki gün 'Paraf Halkın Yıldızları' konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava’da sahneye çıktı

09 Eylül 2019, Pazartesi 08:58 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe sahneye terlikleriyle çıktı

Kuliste sesini açmak için 3 bardak bitki çayı, iki fincan Türk kahvesi içen sanatçı hiç ara vermeden 3 saat canlı okudu. Sahneye, rahat dans edebilmek için de evden getirdiği terliklerle çıktı.

'ŞARKICI OLMASAM DELİ OLURDUM'

Yıldız Tilbe “Şarkıcı olmasaydım, deli olurdum” dedi.


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