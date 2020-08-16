Yıldız Tilbe, Tarkan’ın rekoruna göz dikti
Yıldız Tilbe, Bayhan Prodüksiyon’un yaptığı ‘Yıldızlar Geçidi’ konserleri kapsamında üçüncü kez Harbiye Açıkhava Sahnesi’ne çıktı.
16 Ağustos 2020, Pazar 09:45 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava’da 3’üncü defa sahneye çıktı. Tolga Çam imzalı kırmızı tuvaletiyle bu kez farklı bir tarz denemişti. Elbisesinin altına tercih ettiği dantel ve boncuk işlemeli spor ayakkabıları dikkat çekti. Bu arada sarı saçlarından çabuk vazgeçip koyu renge döndüğü de gözlerden kaçmadı. Yıldız Tilbe 10 konser daha verecek.
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