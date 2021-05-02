Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medyada bir akım başlattığını duyurdu. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" dedi. Ancak Tarkan'ın yanıtı olumsuz oldu.

Yıldız Tilbe sosyal medyada yeni bir akım başlattı. Tarkan'ın 'Kış Güneşi' şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Tarkan'a seslendi. Tilbe, "Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba..." diye konuştu.





Yıldız Tilbe'ye pas vermedi

Tilbe'nin çağrısından sonra Tarkan'dan yanıt gecikmedi. Ünlü şarkıcı, Yıldız Tilbe'ye pas vermedi. Tarkan, "Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver" dedi.

Tilbe de, "Teşekkür ederim" diyerek cevap verdi.







