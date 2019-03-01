Yıldız Tilbe'den Serkan Kaya sürprizi Yıldız Tilbe, Jolly Joker Vadistanbul'da sahneye çıktı. Mekanı saatler öncesinden dolduran hayranlarını 'Sen Aşıksın Bana' şarkısı ile selamlayan Yıldız Tilbe, tercih ettiği pullu sahne kıyafeti ve büstiyeriyle bir kez daha sıra dışı tarzını gözler önüne serdi