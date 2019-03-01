Yıldız Tilbe'den Serkan Kaya sürprizi

Yıldız Tilbe, Jolly Joker Vadistanbul'da sahneye çıktı. Mekanı saatler öncesinden dolduran hayranlarını 'Sen Aşıksın Bana' şarkısı ile selamlayan Yıldız Tilbe, tercih ettiği pullu sahne kıyafeti ve büstiyeriyle bir kez daha sıra dışı tarzını gözler önüne serdi

01 Mart 2019, Cuma 09:59
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Yıldız Tilbe'den Serkan Kaya sürprizi

Performansının ilk yarım saatini dillere pelesenk olmuş slow şarkılarına ayıran Yıldız Tilbe, daha sonra müzikseverleri seslendirdiği türkülerle şaşırttı.

"Bu kadar hüzün yeter. Hadi biraz eğlenelim. Sizleri evlerinize mutlu göndermek istiyorum" diyerek, hareketli şarkılara geçiş yapan sanatçı, sahne enerjisiyle parmak ısırttı.

Konserinin sonlarına doğru kendisini dinlemeye gelen meslektaşı Serkan Kaya'yı sahnesinde ağırlayan Yıldız Tilbe, yakın dostuna şarkılarında tef ile eşlik etti.

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