Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yedinci kez sahne aldı. Sanatçı, şarkıları ve danslarıyla sevenlerini coşturdu. 4 bin 532 kişi kapasiteli mekanda, müzikseverlerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. İlgiden memnun olan Tilbe, “Önemli olan burada gecelerin güzel geçmesi ve insanların eğlenmesi” şeklinde konuştu.







