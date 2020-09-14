Magazin Yıldız Tilbe'den sosyal mesafesiz konser

Yıldız Tilbe'den sosyal mesafesiz konser

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Yıldız Tilbe'den sosyal mesafesiz konser

Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yedinci kez sahne aldı.

14 Eylül 2020, Pazartesi 13:09 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yedinci kez sahne aldı. Sanatçı, şarkıları ve danslarıyla sevenlerini coşturdu. 4 bin 532 kişi kapasiteli mekanda, müzikseverlerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. İlgiden memnun olan Tilbe, “Önemli olan burada gecelerin güzel geçmesi ve insanların eğlenmesi” şeklinde konuştu. 


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