Yıldız Tilbe'den sosyal mesafesiz konser
Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yedinci kez sahne aldı.
14 Eylül 2020, Pazartesi 13:09 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yıldız Tilbe, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda yedinci kez sahne aldı. Sanatçı, şarkıları ve danslarıyla sevenlerini coşturdu. 4 bin 532 kişi kapasiteli mekanda, müzikseverlerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. İlgiden memnun olan Tilbe, “Önemli olan burada gecelerin güzel geçmesi ve insanların eğlenmesi” şeklinde konuştu.
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN