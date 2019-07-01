Yıldız Tilbe’den yatırım açıklaması: Yatıyorum!

İki saate yakın sahnede kalan şarkıcı, kendisini dinlemeye gelenlere keyifli bir akşam yaşattı. Konserine slow şarkılarla başlayan Yıldız Tilbe, hareketli şarkılarında hem oynadı hem de oynattı. Kıbrıs’ta 37 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle zor anlar yaşayan Yıldız Tilbe, sık sık peçeteye sarıldı.

'HER ZAMANKİ GİBİ İŞİMİZİ YAPIYORUZ'

Konser öncesi kameraların karşısına geçen şarkıcı, sahneye geç kalınca sorulara kısa yanıtlar verdi. Gecenin güzel geçmesini dileyerek sözlerine başlayan Tilbe, “Her zamanki gibi işimizi yapıyoruz. Sahnem var diye denizi girip kendimi yormadım. Normalde yüzmeyi çok seviyorum” diye konuştu.

Geçen aylarda sosyal medya hesabından sahne ücretlerini paylaşan şarkıcının paylaşımı çok konuşulmuştu.

Yılıdz Tilbe, bu konunun hatırlatılıp “Yatırımlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruya “Yatıyorum” şeklinde cevap verince herkesi güldürdü.

Cadde