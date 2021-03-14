Magazin Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafı Twitter'ı salladı

Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafı Twitter'ı salladı

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Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafı Twitter'ı salladı

Yıldız Tilbe sosyal medya üzerinden gençlik fotoğrafını paylaştı. Görenlerin tanımakta zorluk çektiği Tilbe'nin bu hali iki ünlü isme benzetildi.

14 Mart 2021, Pazar 22:11 Son Güncelleme:
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Yıldız Tilbe, gençlik fotoğrafıyla gündeme bomba gibi düştü. Yıldız Tilbe'nin gençlik fotoğrafını görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken ünlü sanatçının gençliği Nesrin Cavadzade ve ‘La Casa de Papel’ dizisinin ‘Nairobi’si Alba Flores'e benzetildi. 

Yıldız Tilbe'nin gençliği gündem oldu

Karantina döneminde sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başlayan ve pandemi ile aşı hakkındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, önceki akşam yıllar önce çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı. Ünlü sanatçının fotoğrafları çok konuşuldu.

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