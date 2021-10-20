Magazin Yıldız Tilbe’nin Kuruçeşme korosu!

Yıldız Tilbe’nin Kuruçeşme korosu!

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Yıldız Tilbe’nin Kuruçeşme korosu!

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde Türk pop müziğinin güçlü sesi Yıldız Tilbe, ikinci kez sevenleriyle buluştu.

20 Ekim 2021, Çarşamba 16:21 Son Güncelleme:
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Sahneye ‘Delikanlım’ şarkısıyla çıkan Tilbe, ard arda seslendirdiği hitleri ve danslarıyla büyük alkış aldı.

“El Adamı”, “Vazgeçtim”, “Aşk Laftan Anlamaz ki”, “”Çat Kapı” gibi en sevilen parçalarını söyleyen Yıldız Tilbe’ye Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti.

Romantik şarkılarla duygusal anlar yaşatan Yıldız Tilbe, hareketli şarkılarda da Kuruçeşme’yi ayağa kaldırdı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, sahne performansıyla adeta büyüledi.

“BİZİM MİLLET NORMAL DEĞİL!”

Konser esnasında slow şarkı mı, hareketli şarkı mı istiyorsunuz diye seyirciye soran Tilbe, duygusal şarkıların istek almasının üzerine “Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi?” diyerek izleyenleri güldürdü.

Sevenleri için özenle hazırlandığını söyleyen Tilbe’nin “Kendini nasıl düzelteceksin diye bazen uzun uzun aynaya bakıyorum. Ama her şey sizin için. Bence güzel görünüyorum. Sizce?” sorusuna sevenlerinden güçlü alkış ile karşılık geldi.

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