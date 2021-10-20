Yıldız Tilbe’nin Kuruçeşme korosu!

Sahneye ‘Delikanlım’ şarkısıyla çıkan Tilbe, ard arda seslendirdiği hitleri ve danslarıyla büyük alkış aldı.

“El Adamı”, “Vazgeçtim”, “Aşk Laftan Anlamaz ki”, “”Çat Kapı” gibi en sevilen parçalarını söyleyen Yıldız Tilbe’ye Kuruçeşme’yi dolduran yüzlerce müziksever de hep bir ağızdan eşlik etti.

Romantik şarkılarla duygusal anlar yaşatan Yıldız Tilbe, hareketli şarkılarda da Kuruçeşme’yi ayağa kaldırdı. Sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Yıldız Tilbe, sahne performansıyla adeta büyüledi.

“BİZİM MİLLET NORMAL DEĞİL!”

Konser esnasında slow şarkı mı, hareketli şarkı mı istiyorsunuz diye seyirciye soran Tilbe, duygusal şarkıların istek almasının üzerine “Bizim millet normal değil, insan ağlamak ister mi?” diyerek izleyenleri güldürdü.

Sevenleri için özenle hazırlandığını söyleyen Tilbe’nin “Kendini nasıl düzelteceksin diye bazen uzun uzun aynaya bakıyorum. Ama her şey sizin için. Bence güzel görünüyorum. Sizce?” sorusuna sevenlerinden güçlü alkış ile karşılık geldi.