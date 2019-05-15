Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Rezil de Eder, Vezir de..." başlıklı yazısı şöyle:

"Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabında konser takvimini paylaşmak isterken, konserlerden alacağı ücretleri de paylaşmış yanlışlıkla.

Şarkıcının kazandığı parayı vatandaşların öğrenmiş olması büyük bir sorun değil.

'Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar' misali, iki gün konuşur, sonra unuturuz.

Ancak o yanlış paylaşım, şarkıcı açısından sıkıntılı sonuçlar doğurabilir.

Mesela, geçmişte aldığı ücretin olduğu bölüm, vergi beyanı farklıysa sorun yaratabilir, bundan sonraki konserlerin beyanları da takip edilecektir.

İşletmeler açısından bakınca da, bir yerde X fiyata verilen bir konser, başka yerde 2X fiyata veriliyorsa, sorun olabilir.

Düşük fiyatları gören işletme sahipleri, 'Madem bu fiyata verilebiliyor, o zaman indirim yapın' diyebilir.

'Sosyal medya insanı rezil de, eder vezir de' sözünü duymayan kalmadı belki ama unutmayalım ki, belki bir kere vezir eder ama genellikle rezil eder."

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