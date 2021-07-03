Magazin Yıldızlardan VIP önlem

Yıldızlardan VIP önlem

Magazin

Yıldızlardan VIP önlem

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Oscar ödüllü eşi Orlando Bloom'un Bodrum tatili tüm hızıyla devam ediyor. Ali KESER / POSTA

03 Temmuz 2021, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Katy Perry ve Hollywood yıldızı nişanlısı Orlando Bloom, üç gün önce Bodrum’a tatile gelmişti. Ege’nin serin sularında aşk tazeleyen çiftin romantik anları objektiflere takılmıştı. Çiftin Bodrum tatili tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün kiraladıkları özel helikopterle üç saat boyunca havada tur attılar. Efes Antik Kent’i ziyaret ettiler.

GÖREVLİLER ENGEL OLDU

Dönüşte ise otel personeli, yıldızları şampanya ile karşıladı. Ancak Bloom helikopterden inerken muhabirleri fark etti. Nişanlısının inmesine izin vermeden, içeri girdi. Görevliler görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti. Hatta elleriyle objektifleri kapatmaya çalıştılar. Daha sonra VIP araç, helikoptere sıfır yanaştırıldı ve çift, kaldıkları otelin yolunu tuttu.

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
3 Temmuz 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Dijital flörtte sorulması gereken 20 önemli soru
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Dillerimi hakim bey, bağlasan durmaz!
Şirin Sever
Uğur Alkapar
Kasan kaslar
Uğur Alkapar
Suna Akyıldız
Olmadı Merve
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
28 Haziran haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Kim korkar korkudan!
Öner Döşer
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Ya yara ya kahraman tüm babişkoların 'Babalar Günü' kutlu olsun
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
Kürtaj bir korunma yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Aslı Bekiroğlu'ndan iddialı pozlar