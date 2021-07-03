Yıldızlardan VIP önlem

Dünyaca ünlü ABD’li şarkıcı Katy Perry ve Hollywood yıldızı nişanlısı Orlando Bloom, üç gün önce Bodrum’a tatile gelmişti. Ege’nin serin sularında aşk tazeleyen çiftin romantik anları objektiflere takılmıştı. Çiftin Bodrum tatili tüm hızıyla devam ediyor. Önceki gün kiraladıkları özel helikopterle üç saat boyunca havada tur attılar. Efes Antik Kent’i ziyaret ettiler.

GÖREVLİLER ENGEL OLDU

Dönüşte ise otel personeli, yıldızları şampanya ile karşıladı. Ancak Bloom helikopterden inerken muhabirleri fark etti. Nişanlısının inmesine izin vermeden, içeri girdi. Görevliler görüntü alınmaması için büyük çaba sarf etti. Hatta elleriyle objektifleri kapatmaya çalıştılar. Daha sonra VIP araç, helikoptere sıfır yanaştırıldı ve çift, kaldıkları otelin yolunu tuttu.