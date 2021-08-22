Yıldızların altında sinema keyfi

1- KüçükÇiftlik Film Kulübü

Dolmabahçe ve Nişantaşı arasındaki Maçka Demokrasi Parkı içinde yer alan KüçükÇiftlik Film Kulübü, yemyeşil huzurlu bahçesinde dünyada büyük ilgi gören vizyon ve klasik filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.

2- Moda Deniz Kulübü

Eski İstanbul ve Adalar manzaralı bu eşsiz atmosferde birbirinden güzel filmlerini seyretmek istiyorsanız telefonla rezervasyon yaptırmanız yeterli. Unutmayın, kulüp üyesi değilseniz üye olan birini referans göstermelisiniz.

3- Bergama Tiyatro Festivali

26 Ağustos’ta Bergama Tiyatro Festivali başlıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bergama Belediyesi’nin birlikte düzenlediği festival dört gün devam edecek

4- İstanbul Yelken Kulübü

Gündüz kulübün havuzunda serinleyin, gün batımında snack barda içkinizi yudumlayın, akşam olunca yemek eşliğinde harika filmler izleyin. Açık hava film gösterimleri eylül sonuna kadar devam edecek.

5- Swissotel Sultan Park Sinema Geceleri

Dolmabahçe’deki otel, yaz boyunca yerli-yabancı vizyon filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuyor. Film öncesi misafirler, hamburger, köfte, sosisli, patates kızartması ve dondurma gibi yiyecekleri pandemi kurallarına uygun şekilde alabiliyor.

6- Beykoz Kundura Açıkhava Gösterimleri

Beykoz Kundura’nın ‘Bir Yaz Gecesi Festivali’ temmuzda başladı 12 Eylül’de sona erecek. Farklı türleri bir araya getiren film gösterimleriyle birlikte tasarlanan müzik programı; film ve müzik ilişkisine dair yeni düşünceler keşfetmek isteyenlere hitap ediyor.

7- Zorlu PSM Açıkhava Film Gösterimleri

Her zevkten sanatsevere hitap eden içerikleriyle kültür ve sanatın sergilendiği Zorlu PSM, İstanbul’un en gözde açık hava mekanları arasında yer alıyor. Tüm gösterimler ücretsiz.

8- Kadıköy Belediyesi Sinematek Sinema Evi

Sinematek Sinema Evi, ‘Yıldızlar Altında Sinema’ gösterimleri geçen ay başladı. Sinema tarihinin değerli yapımlarını keşfe çıkmak istiyorsanız Kalamış Parkı’na uğrayın. Pazartesileri Mobilet’ten satışa çıkan biletlerin fiyatı sadece 1 lira. Gösterimler 21.00’de başlıyor.

9- İstanbul Fişekhane Açıkhava Sineması

Zeytinburnu’ndaki Fabrika-i Hümayun Fişekhane, restore edilip kültür ve sanat alanı olarak açılmıştı. Dünya ve Türk sinemasını seçkin yapımlarını izlemek istiyorsanız buraya uğrayın.

10- Turkcell Platinum Açıkhava Sineması

Yaz boyu salı, çarşamba, perşembe ve cuma geceleri açık. Platinum müşterisi olan sinemaseverlere filmi ücretsiz, üstelik patlamış mısır ve soft içecekler bedava.

11- Maximum Uniq Açıkhava

Uniq Açıkhava, sinemaseverleri yaz başından beri dünya sinemasının popüler filmleriyle buluşturmaya devam ediyor. Maslak’ta yemyeşil doğanın kucağında püfür püfür bir ortamda film izlemek İstanbullulara çok iyi gelecek.

12- İzmir’de üç yazlık sinema

Yazı İzmir’de geçirenler bu yaz filme doyacak. ‘Yeniden Sinematek’ film gösterimleri bu ay sonuna kadar üç ayrı merkezde gösterim yapmaya devam edecek. Sinemaseverler, Tarihi Havagazı Fabrikası Gençlik Yerleşkesi, Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bahçesi ve Bıçakçı Han’ın açık alanında gösterilecek filmler ücretsiz izleyebilecek.