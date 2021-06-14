Yıldızlı günler olsun!

Merhaba sevgili Posta Gazetesi okurları, haftaya Ay-Mars kavuşumu ile başlıyoruz. Aslan burcunun birinci derecesinde gerçekleşecek kavuşum yaklaşık bir aylık dönemdeki toplum sağlığı durumu ile ilgili öngörüde bulunmamıza yardımcı olacak. Kesinleşmeye yaklaşan açılar da hem bu hafta, hem de önümüzdeki birkaç hafta boyunca etkili olacak. Bu açılardan birisi etkisini geçen haftalarda da hissettiğimiz Satürn-Uranüs karesi, diğeri de haftanın ilk günü kesinleşecek olan Güneş-Neptün karesi.

Bol yıldızlı bir hafta

Özellikle haftanın ilk birkaç günü Güneş de Venüs de gökyüzündeki parlak yıldızlarla kavuşum yapacak. Venüs'ün hem seçkin yıldızlarla kavuşumu, hem de oldukça yüksek deklinasyonda olması etkilerini daha da belirgin hale getiriyor. Tıbbi astrolojide Venüs bedendeki iç dengelerin sağlanmasıyla ilişkilidir. Kan şekeri, asit-baz, elektrolit, ısı dengeleri, daha çok cinsellikle ilgili hormonların salgılanması, bazı böbrek işlevleri, her iki cinste de yumurtalarla ilgili işlevler Venüs ile ilişkilidir. Venüs'ün Uranüs ve gebelik ve beslenme ile ilişkili asteroit Ceres ile olumlu açısı da hala etkili. Sürprizlere, şaşırtıcı gelişmelere açık olacağız bu hafta. Saydığımız konularla ilgili sağlık sorunları kolayca çözümlenebilir. Gebelik planlayanlar şaşırtıcı müjdeler alabilirler. Venüs toplardamarlarla da ilişkili görüldüğünden varise karşı alacağımız tedbirler bu hafta hedefine çok daha kolay ulaşabilir. Bacaklarda varis sorunu olanlar bu hafta önlemleri biraz daha sıkılaştırır, bacak egzersizleri yapar, çoraplarını-ilaçlarını düzenli kullanırlarsa iyileşme çabuk gelecektir.

Venüs Sirius yıldızı ile kavuşum yapıyor

Sirius Kuzey yarıküredeki en parlak yıldızdır. Koruyucu, hayatımızı renklendirici bir etkisi vardır. Sıradan işler Sirius'un etkisiyle kutsal eylemlere, büyük işlere dönüşebilir. Sirius'un bu muhteşem ve yoğun enerjisi ruhsal olarak gelişmiş bireylerde çok olumlu çalışır, ama aslında taşıması zordur. Bu hafta enerjimizi doğru işlere, hizmete, olumlu şeylere yönlendirmeye özen gösterelim. Özveride bulunmaktan kaçınmaz ve sorumluluk bilinciyle davranırsak ödülümüz büyük olabilir. Bu hafta Venüs de, Neptün de su burçlarında olduklarından, derece bazında uzak olsalar da uyumlu açı yapıyorlar. Yaratıcı imgelemeyi kullanmaya çalışalım. İstediğimiz şeyleri olmuş gibi hayal edip zevkini çıkaralım, Sirius yıldızının cömert enerjisinden yararlanmaya odaklanalım.

Küçükayı takımyıldızındaki Polaris yıldızı (Kutup Yıldızı)

Güneş bir yıldızdan diğerine koşuyor

Capella, El-Nath, Mintaka, Phact, Al-Nilam, Al-Hecka, Polaris, Betelgeuse

Bunlar ne diyeceksiniz şimdi... Bunlar Güneş'in bu hafta kavuşum yapacağı yıldızlar. Aralarında Kutup Yıldızı Polaris de var. Genellikle iyicil etkili görülen bu yıldızların enerjileri oldukça yüksektir. Araştırma ve öğrenme hevesi, çalışkanlık, yeniliklere açık olma, enerjiklik, bağımsız olma isteği, dayanıklılık ve organizasyon yeteneği bu iyicil etkilerin arasında sayılabilir. Bu dönemde farkındalığımız artabilir. Enerjimizi olumluya yönlendirmemiz yine çok önemli, çünkü aksi takdirde yıldızların yoğun enerji akışı huzursuzluğa, zihinsel sorunlara, sakarlıklara, kavgacılığa yol açabilir. Tüm bu yıldızlar İkizler burcu özelliklerini de yansıttıklarından duygusal-zihinsel sorunlar, hareket kısıtlılıkları, görme-duyma sorunları, kazalar, yaralanmalar, akciğer ve göğüs bölgesi ile ilgili hastalıklar önümüze gelebilir.

Ay-Mars kavuşumu ve diğer etkiler

Ay-Mars kavuşumu asteroit Admetos ile uyumlu, asteroit Apollon ile kare, Merkür ile uzak 45 derecelik açı yapıyor. Birleştiği sabit yıldızlar solunum yolları, akciğer ve kafa bölgesi hastalıkları, kazalar, yaralanmalar, ateşli hastalıklar ve hareket kısıtlılığı sorunları konusunda uyarıyor. Apollon yerinde olmayan ya da tesirsiz tedavilere işaret edebilir. Bu hafta hastalığımızın ilacı verildiği halde iyileşme hissetmezsek yeniden tetkik yaptırmak ya da ilacın değiştirilmesini talep etmek yerinde olacaktır. Merkür ve Admetos ile sert açı özellikle üst bedende hareket sorunları ve herhangi bir nedenle solunum yolu tıkanıklıklarına işaret ediyor. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca özellikle çocuklara verdiğimiz yemeklerin yutulduğundan emin olalım. Ağızlarına uygunsuz şeyler atmamalarına her zamankinden daha fazla dikkat edelim. Eline yiyecek vermişsek de ellerindeki yiyecek bitene kadar gözümüz üstlerinde olsun. Kas incinmelerini konusunda da dikkatli olalım ve tedaviyi geciktirmeyelim.

Haftanın ilk günü kesinleşecek Güneş-Neptün karesi halsizliğe, vücut direnci kırıklığına neden olabilir. Metabolizma ve sıvı dengesi sorunlarına karşı dikkatli olalım. Aşırı tuz kullanmaktan, kafeinli yiyecekleri, tatlıları aşırı tüketmekten kaçınalım. Orta nokta etkileri ve haftanın ikinci günü kesinleşecek Satürn-Uranüs karesi sakarlık ve mikrop kapma riskimizin artabileceğini gösteriyor, acelecilikten, stresten kaçınalım, özellikle el temizliğine çok dikkat edelim.

Mutlu ve her anlamda yıldızlı bir hafta geçirmeniz dileğiyle, tekrar buluşana kadar sağlıkla, sağlıcakla kalınız!