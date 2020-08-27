Magazin Yılın aşk bombası

Yılın aşk bombası

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Yılın aşk bombası

Yılın aşk bombasını Brad Pitt patlattı. 4 yıl sonra ilk kez bir kadınla tatilde görüntülendi.

27 Ağustos 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Angelina Jolie ile (45) 4 yıl önce ayrılan ancak boşanma süreci devam eden Brad Pitt (56), ilk kez başka bir kadınla tatilde görüntülendi. ABD Los Angeles’tan Fransa’nın güneyine varan bir özel jetten Pitt ile genç Alman model Nicole Poturalski indi. Çiftin, Pitt’in bu bölgede 2011’de Jolie ile birlikte aldığı 67 milyon dolarlık şatosunda kalacağı tahmin ediliyor.

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