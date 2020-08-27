Yılın aşk bombası

Angelina Jolie ile (45) 4 yıl önce ayrılan ancak boşanma süreci devam eden Brad Pitt (56), ilk kez başka bir kadınla tatilde görüntülendi. ABD Los Angeles’tan Fransa’nın güneyine varan bir özel jetten Pitt ile genç Alman model Nicole Poturalski indi. Çiftin, Pitt’in bu bölgede 2011’de Jolie ile birlikte aldığı 67 milyon dolarlık şatosunda kalacağı tahmin ediliyor.

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