Yılın en iyi giyineni: Cate Blanchett

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Moda dergisi Instyle, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'yılın en iyi giyinen kadını'nı seçti.

‘2019’un En İyi Giyinen 50 Kadını’ listesini açıklayan dergi, hem kırmızı halıda, hem de günlük hayatında kendine has bir stil benimseyen Oscarlı oyuncu Cate Blanchett'i birinci ilan etti.

Her katıldığı davette şıklığı ile kendine hayran bırakan 50 yaşındaki Cate Blanchett, kendisinden genç olan birçok ünlüye fark attı. Peki Cate Blanchett'in Yılın En İyi Giyinen Kadını seçilmesinin ardında yatan nedenler neler?

Cate Blanchett'in stil sırları

Cate Blanchett, her zaman ince belini ön plana çıkaran elbiseler giymeyi tercih ediyor. Bu tercihini özellikle kırmızı halıda kullanıyor. Belini vurgularken, sırt, omuz veya göğüs bölgesindeki zarif bir dekolteyle tarzını tamamlıyor.

Genellikle uzun elbiseler giyen Cate Blanchett, bacaklarını ön plana çıkarmıyor. Giydiği eteklerin en kısa boyu diz altında.

Takım elbise bile giydiği zaman tarzına feminen bir hava katmayı ihmal etmiyor.

Yılın En İyi Giyinen 50 Kadını listesinde 2. sırada oyuncu Kate Bosworth, 3. sırada da Zoë Kravitz yer aldı.

50 yaşındaki oyuncu Jennifer Aniston 13. olurken, 51 yaşındaki Celine Dion, en şık giyinen 17. kişi oldu.

Oyuncu Nicole Kidman'ın 19. sırada olduğu listede Lady Gaga 31, güzelliği ile son yılların en çok konuşulan ismi Margot Robbie ise 37. oldu.

Bu isimlerin yanı sıra dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, listeye 43. sıradan girdi.

Listede Bella ve Gigi Hadid, Kendall Jenner gibi ünlü mankenlerin yer almaması dikkat çekti.

Peki sizce yılın en şık kadını kim olmalıydı?



