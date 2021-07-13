Yılın en iyi konut satışı

Geçen yıl haziran ayında kamu bankaları öncülüğünde sıfırda yüzde 0.64, ikinci elde 0.74 oranlı ve 1 yıl ötelemeli konut kredisi kampanyası başlamıştı. Faizler düşünce satışlar patlamış, geçen yıl haziranda 190 bin 12 konut satılmıştı. Bu nedenle haziranda satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29.1 azaldı. Ancak tam kapanmanın etkili olduğu mayısa göre de yüzde 127.7 artış oldu. Ocak-haziran döneminde ise yüzde 11.5 azalışla 552 bin 810 konut satıldı.

PEŞİNCİLER ÇOĞUNLUKTA

Konut kredisi faizleri şu anda ortalama yüzde 1.50 seviyesinde bulunuyor. Kredi kampanyasının uygulandığı Haziran 2020’ye göre yüzde 71.5 gerilemenin nedeni baz etkisi olsa da kredili satışlar yıl genelinde dipte kaldı. Haziranda yalnızca 28 bin 878 (yüzde 21.4) konut için kredi kullanıldı. Diğer satış türleri (peşin, senet) ise yüzde 78.6 pay aldı. Burada, dövizini bozduranlar ve yüksek faizden kaçınmak isteyenlerin ağırlığı dikkat çekti. Her 5 evden biri peşin-senetle satıldı.

YABANCIDAN CANSUYU!

YÜZDE 185’LİK ARTIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 185.3 artarak 4 bin 748’e yükseldi. Yabancıya satışta da bu yılın en iyi performansı görüldü. Ocak-haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43.7 artarak 20 bin 488 oldu. Yabancılar en çok İstanbul’u tercih etti. En çok alım yapanlar ise 773 adet ile Irak vatandaşları oldu.

GURBETÇİ DE DÖNÜŞTE

Sektör temsilcilerine göre, döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatların yabancı yatırımcı için cazip hale gelmesi satışları arttırırken, yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları da kesin dönüş için ev alıyor. Özellikle pandemi sonrasında ortaya çıkan izole yaşam isteği ve Türkiye’nin sağlık sektöründe sunduğu avantajlar, yabancıları ve gurbetçileri Türkiye’de yatırıma yöneltiyor.