Yılın en romantik gününe hazır mısınız?

Beş yıldızlı lüks eğlence

The Ritz-Carlton İstanbul

Otel, Sevgililer Günü için özel bir atölye sunuyor. Aşkınıza aşk katıp çok özel bir gün yaşamak ve yeni deneyimler edinmek isteyenlere duyurulur.

Raffles İstanbul

Rocca’da romantik akşam yemeğinden sonra geceyi muhteşem Boğaz manzaralı odanızda geçirin. Sabah da zengin ve nefis açık büfe kahvaltıyla Sevgililer Günü kutlamanıza devam edip masaj keyfi yapın.

Shangri-La Bosphorus Istanbul

Boğaz manzaralı IST TOO’daki romantik yemeğinize canlı müzik eşlik edecek. Odada özel kahvaltı ve masaj dahil konaklama paketinden yararlanıp anılarınıza harika bir gün daha ekleyin.

Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus

Romantik kutlamanızı Da Vittorio Ristorante’de yapın. DJ. Ali Sayar’ın 80’ler ve 90’lardan seçtiği aşk şarkılarıyla eğlenin. Sabah kahvaltıdan sonra kendiniz SPA’ya atıp rahatlayın.

Conrad İstanbul Bosphorus

Panoramik Boğaz manzaralı otelde sevdiğinizle birlikte anılarınıza yenilerini ekleyin. Muhteşem lezzetler, benzersiz lüks konaklama deneyimiyle unutulmaz bir gün yaşayın.

Hilton İstanbul Bosphorus

Terrace Restaurant’daki Sevgililer Günü yemeği gece boyunca canlı müzik performansıyla devam edecek. Yeni güne Sentinus Wellnes&Spa’da masaj keyfiyle başlayabilirsiniz.

Mandarin Oriental Bosphorus

Boğaz manzarasına karşı konaklayın. Novikov’un etkileyici ambiyansında Pan-Asya, İtalyan ve Akdeniz mutfaklarının en leziz yemeklerini tadın.

Four Seasons Hotel Bosphorus

Aqua Restaurant’ındaki romantik ve şık akşam yemeğine canlı müzik performası eşlik edecek. Size romantik, ayrıcalıklı bir gün yaşatacak.

Ecole St. Pierre

Galata’daki otel, misafirlerine Sevgililer Günü’ne özel ayrıcalıklı sürprizlerle dolu romantik bir atmosfer vaat ediyor. Bu özel günde Galata’nın tarihi ve bohem dokusu aşıklara çok iyi gelecek.

Sıx Senses Kocataş Mansions

Toro Latin Gastro Bar ve Scalini Restaurant’da canlı müzik eşliğinde Boğaz manzarasına karşı aşkınızı tazeleyin. Sevgililer Günü temalı brunch’ta damağınıza ziyafet çekin. Şampanya ikramlı masajı mutlaka deneyin.

Şöminede aşk ateşi

Chalet Restaurant

Dolmabahçe’deki Swissotel’in bahçesindeki 120 yıllık dağ evi, İsviçre havasını masanıza taşıyor. İçerde şömine, dışarıda da yanan ateşin çıtırtıları eşliğinde keyifli bir Sevgililer Günü yaşayabilirsiniz.

Hidden House Bebek

Lezzeti, yemekleri ve sıcak atmosferiyle Boğaz’ın gözdesi olan mekan romantizm sevenler için en ideal yer. İster şömine başında isterseniz harika bahçesinde vakit geçirebilirsiniz.

Dio Nişantaşı

Şarapları ve kokteylleri kadar harika menüsüyle misafirlerini lezzet yolculuğuna çıkaran mekan 14 Şubat için biçilmiş kaftan. Şömine eşliğinde yiyeceğiniz romantik yemek gecenizi unutulmaz kılacak.

Hodan İstanbul

Beyoğlu’nun tarihi, mistik dokusunda sevdiğinizle olmak istemez misiniz? Yemekleri ve romantik atmosferiyle büyüleyici bir ortam sunan işletme adeta aşıklar için tasarlanmış.

Villa Emma

Bu özel günü dışarda kutlamak ama evinizdeymiş gibi rahat etmek istiyorsanız Etiler’deki Villa Emma aradığınız yer.

Gazebo Yeniköy

Romantizmin zirvesinde unutulmaz bir gece yaşamak isteyenleri Gazebo’ya alalım. İstanbul eşsiz güzellikteki manzarasıyla ruhunuzu dinlendirip keyfinize keyif katın.

Balıkçı Abdullah Beykoz

Deniz mahsulleri seven aşıkları Balıkçı Abdullah’a alalım. Mekanın büyüleyici manzarasına eşlik eden şömine eşliğinde geçireceğiniz huzurlu bu geceyi hafızalarınızdan silemeyeceksiniz.

Alpi Dağ Evi

14 Şubat’ı İtalyan dağ evi konseptinde bir mekanda geçirmeyi hayal ediyorsanız Zorlu AVM’deki Eataly bünyesindeki Alpi hayalinizi gerçekleştirmeye hazır. Şömine başında Boğaz’a karşı fondü yemenin keyfine doyamayacaksınız.

Kirpi

Sevgiliniz ya da eşinizle Suadiye’deki Kirpi’nin üst katına çıkın. Oturun şömine başındaki rahat koltuklara felekten bir gece çalın.

Brasserie Noir

Burası hem yemekleri hem de ambiyansıyla ünlü. Yayılın deri koltuklara, enfes tatları keşfedip içkinizi yudumlarken romantizmi zirvede yaşayın.

14 Şubat etkinlikleri

Erol Evgin’den romantik şarkılar

CVK Park Bosphorus Hotel’in terasında yer alan Jolly Joker Private, Sevgililer Günü’nü üç ayrı geceyle kutluyor. Yarın gece Erol Evgin, bu geceye özel hazırladığı repertuvarıyla sevenleriyle buluşacak

Solfej’den aşk konserleri

Kültür sanatın lokomotifi Kerki Solfej, Türkiye’nin sevilen sanatçılarını 14 Şubat Sevgililer Günü’nde hayranlarıyla bir araya getiriyor. 14 Şubat Pazartesi günü; Sıla Zorlu PSM’de, Mabel Matiz Volkswagen Arena’da, Buray Congresium Ankara’da, Levent Yüksel Erciyes Kültür Merkezi’nde sahneye çıkacak.

Jazz at First Sight

Caz müziğinin ünlü ismi Kerem Görsev ve trio ekibi, en özel bestelerini 14 Şubat’ta Zorlu PSM’nin caz kulübü Touche’da seslendirecek. Caz tutkunuysanız Jazz at First Sight performansını kaçırmayın.

Metaverse Partisi

İnsan ve toplum, kadın-erkek ilişkileri ve kişisel gelişim kitapları yazarı Yunus Sezener, Sevgililer Günü’nde Türkiye’nin İlk Metaverse Partisi’ni düzenliyor. İsteyen herkes bilgisayarından kendi avatarını yaratarak bu partiye katılabilir. Bekarlar beyaz, durumu karışık olanlar turuncu, ilişkisi olanlar mavi kıyafet giymek zorunda.

Sevgililer için alışveriş günleri

Jade&Brands, Sevgililer Günü’ne özel bir alışveriş organizasyonu düzenledi. ‘Happy Valentines Shopping Days’, adlı organizasyon İstanbulluları seçkin markalarla buluşturuyor.

11-14 Şubat tarihleri arasında Aqua Florya AVM’de eğlenceli şovlar eşliğinde yapılacak etkinliğin geliri, İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı’na (İZEV) verilecek.

Müzik, gastronomi ve buz pateni

Nişantaşı’nın açık hava yeme-içme ve eğlence kompleksi Dekk’te ‘Sevgililer Günü’ kutlamaları başladı. 12.00’de açılan işletme 22.00’ye kadar misafirlerine ünlü DJ’lerin canlı performansı eşliğinde hem buz pateni keyfi hem de farklı gastronomi lezzetlerini bir arada sunuyor.







