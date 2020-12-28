'Yılın hekimi' seçilen doktor Yavuz Durmuş corona virüse yenildi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş, coronav irüs sebebiyle hayatını kaybetti. Durmuş'un geçtiğimiz yıl 'yılın hekimi' seçildiği ortaya çıktı. Çalıştığı hastanede Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynayan ve gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilen Durmuş'a teşekkür belgesini de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir yaptığı açıklamada, “Gece gündüz fedakarca çalışan, meslek etiğini her şeyin önünde tutan, Covid mücadelesinde en önde savaşırken hastalığa yakalanan değerli meslektaşımız Radyoloji Uzmanı Dr. Yavuz Durmuş’u kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. 1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olan hocamız aynı fakülteden 2010 yılında uzmanlığını aldı. 2011 yılında kurumumuzda görevine başladı ve sayısız vakaya dokundu. Bursa’da sunduğu hizmetlerden ötürü yılın doktoru ödülüne layık görüldü. Çok kıymetli bir meslektaşımızı kaybettik. Tedavisi süresince üstün bir gayret gösteren, gece gündüz yanında olan hekim arkadaşlarımıza ve çalışanlarımıza 'teşekkür' az kalır. Merhum hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da merhum doktora Allah'tan rahmet, yakınları ve tüm sağlık camiasına ise başsağlığı diledi.

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş'un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi. Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezi'ne isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

Kentte 'yılın doktoru' seçilmişti

Bursa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden radyoloji uzmanı Dr. Yavuz Durmuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi'nin kurulması için gösterdiği üstün başarı sayesinde geçen yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda 'yılın hekimi' seçilmişti. 81 ilden doktorların 'yılın hekimi' seçildiği törende Bursa'da 'yılın hekimi' olan Yavuz Durmuş, teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan almıştı.

Yavuz Durmuş kimdir?

1995 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr. Yavuz Durmuş aynı yıl dil eğitimi için Amerika'ya gitti. 1997 yılında Lüleburgaz SSK Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 2005 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Radyoloji asistanı olarak görev yaptı. 2011 yılında Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladı ve girişimsel radyoloji alanında hizmet verdi.







