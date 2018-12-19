Yılın ilk 6 ayında trafik sigortasına zam yok

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzaladığı yönetmelikle trafik sigortalarında 5 yıllık teminat limitlerini belirledi. Trafik sigortasında, bir kaza durumunda sigorta şirketlerinin ödeyeceği en fazla tazminat tutarını gösteren limitlerdeki yenileme sonrası maddi hasarlı kazalarda 36 bin TL olan araç başına limit, 1 Temmuz 2019'a kadar devam edecek. Yılın ikinci yarısında limitlerde 3 bin liralık artış yaşanacak.

YÜZDE 40 DÜŞTÜ

Bilindiği gibi Nisan 2017'de yapılan yasal düzenleme sonrasında; devlet, zorunlu trafik sigortasının fiyatlarında azami fiyat uygulamasına geçilmesini sağlamıştı. Buradaki amaç yükselen trafik sigortası fiyatlarını aşağıya çekmekti. Bu uygulamanın ardından filatlarda yüzde 30 ila yüzde 40 aralığında indirim yaşanmıştı.

Teminat limit tutarları da bu kapsamda belirleniyordu. Teminatlarda ilk yarıda değişikliğe gidilmemesinin ardından sektör temsilcileri trafik sigortası ücretlerinde bir zam beklemiyor. İkinci yarıda teminat limitlerinin artmasının ardından maliyetlerinin artacağına işaret eden sektörün, 1 Temmuz 2019 sonrasında ücretlerde bir artış talebi olacağı belirtiliyor.

SORUMLULUK SİGORTASI

Üç kategoride yapılacak sorumluluk sigortası ile ilgili teminat limitleri belirlendi. Gözetim işlemi yapanlar (otopark ve garajlar), onarım ve bakım üstlenenler (tamirhaneler, servis istasyonları), oto galerilerinin yaptıracakları sigortada da maddi teminat limitleri aynı tutarda artacak. Tedavi giderleri ile sakatlanma ve ölüm teminat limitleri ise "İnsan taşımada kullanılan motorlu araçlar" kategorisindeki limitler ile aynı olacak. (Sabah)