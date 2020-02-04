Yılın ilk çeyreğinde test sürüşleri başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz." dedi.

Bakan Turhan şunları söyledi:

İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar 330 bin uçak, yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleşti.

İstanbul Havalimanı henüz ilk yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden kamuya 22.4 milyon euroluk ek ödeme yapacak.

Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.

"Kanal İstanbul’un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız."

"Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını tamamlayarak yüksek hızlı treni Sivas’a ulaştıracağız. Bu yılın ilk çeyreğinde de test sürüşlerine başlayacağız"