Türkiye Yılın ilk dolunayı gerçekleşti

Yılın ilk dolunayı gerçekleşti

Türkiye

Yılın ilk dolunayı gerçekleşti

Yılın ilk dolunayı olan ‘Kurt Ay’ bu gece gerçekleşti. Birçok ülkeden görülen dolunay kartpostallık görüntüler oluşturdu.

29 Ocak 2021, Cuma 00:59 Son Güncelleme:
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Her yıl Ocak ayında görülen ve ‘Kurt Ay’ olarak adlandırılan yılın ilk dolunayı bu gece gerçekleşti. Gün batımı civarında ufkun üzerinde yükseldikten sonra görünür hale gelen yılın ilk dolunayı, İngiltere, ABD, Dubai, Singapur, Honk Kong, Avustralya, Kuzey Makedonya ve Türkiye’den izlendi.

Dolunay, İngiltere’nin Londra ve Manchester şehirlerinde 19.16’da, ABD’nin Los Angeles şehrinde 11.16 (PST), New York kentinde de 14.16’da (EST) izlendi. Türkiye’de ise TSİ 21.16’da görüldü.

İHA

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