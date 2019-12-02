Yılın ilk kar tatili haberi geldi
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Yoğun kar yağışının gece saatlerinden itibaren etkisini artırdığı Erzincan'da okulların tatil edildiği bilgisi, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü tarafından duyuruldu.
Erzincan’ın Refahiye ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor. İlçede taşımalı eğitim uygulanan yerlerde okular tatil edildi.
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü açıklama yaptı
Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Refahiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.