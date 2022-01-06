Yılın ilk ödülü “En Fazla Kadın İstihdam Yapan” firması

İzmir Valisi Sn. Yavuz Selim Köşger’ in de katıldığı KOSBİ’ de düzenlenen törende, ödüle layık görülen KOSBİ üyesi 5 firma yer almıştır. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kamil Porsuk, Viking Temizlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin Avcı’ ya ödül plaketini sunarken, gösterilen başarıyla ilgili tebriklerini iletti.