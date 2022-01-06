Yılın ilk ödülü “En Fazla Kadın İstihdam Yapan” firması
Türkiye’deki tüm organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu olan Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), OSB Yıldızları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. İlk kez gerçekleştirilen bu araştırmanın sonucunda, Viking Temizlik “En Fazla Kar Yapan” ve “En Fazla Kadın İstihdam Yapan” firmalar arasında yer aldı.
06 Ocak 2022, Perşembe 16:04 Son Güncelleme:
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İzmir Valisi Sn. Yavuz Selim Köşger’ in de katıldığı KOSBİ’ de düzenlenen törende, ödüle layık görülen KOSBİ üyesi 5 firma yer almıştır. KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kamil Porsuk, Viking Temizlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nurettin Avcı’ ya ödül plaketini sunarken, gösterilen başarıyla ilgili tebriklerini iletti.