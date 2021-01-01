Türkiye Yılın ilk sabahında sessizlik hakim oldu

Yılın ilk sabahında sessizlik hakim oldu

Türkiye

Yılın ilk sabahında sessizlik hakim oldu

2021 yılının ilk sabahında İstanbul'da sessizlik hakim oldu. Corona virüs tedbirleri kapsamında 4 Ocak pazartesi günü saat 05:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

01 Ocak 2021, Cuma 09:16 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ve yeni yılın ilk sabahında İstanbul’da sessizliğin hakim olduğu görüldü.

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Yılbaşı arifesinde İstanbul’un boşalmasıyla birlikte azalan yoğunlukla beraber, bugün sabah saatlerinde İBB Cep Trafik mobil uygulaması ile ölçülen trafik yoğunluğu yüzde 17’lere geriledi.

İstanbul’un en işlek yerlerinden olan Cevizlibağ’da çekilen görüntülerde ise E5 karayolu ve metrobüs duraklarındaki yoğunluğun azaldığı kameralara yansıdı.

DHA


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