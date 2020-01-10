Gökyüzü ile yakından ilgilenenlerin heyecanla beklediği yılın ilk Ay tutulması, bugün gerçekleşecek. Türkiye’den gözlemlenebilecek bu yılki tutulmada Ay’ın yaklaşık yüzde 80’lik bölümü Dünya’nın gölgesinde kalacak. Büyüleyici gök olayını kaçırmak istemeyenler, Türkiye'den bu ana tanıklık edebilecek.

10 Ocak 2020 akşamı gerçekleşecek olan “Parçalı Ay Tutulması” tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Tamamı gözlemlenebilecek bu tutulma Türkiye saati ile 20.07-22.10 saatlerinde gerçekleşecek. Ay’ın yaklaşık yüzde 80’i Dünya’nın gölgesinde kalacak.

Havanın kapalı olmadığı tüm bölgelerde ülkemizin her yerinde izlenecek. Ay tutulması doğu yönünde başlayacak ve 20:07:53’te yarı gölge konisine girecek. Saat 22:10’da ise en yüksek tutulma anı görülecek. Gece saat 00:14’te ise kısmi tutulma çoktan bitmiş olacak.