Bilim & Teknoloji Yılın ilk yarısında mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Yılın ilk yarısında mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Bilim & Teknoloji

Yılın ilk yarısında mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Küresel uygulama harcamaları 2021 yılının ilk yarısında yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken, sadece mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcama yapıldığı belirlendi.

30 Temmuz 2021, Cuma 11:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sensor Tower verilerinden elde edilen bilgilere göre 2021 yılı ilk yarısında küresel uygulama harcamaları belli oldu. Böylelikle uygulama harcamaları yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken, bu harcamaların 41,5 milyar doları App Store’da, 23,4 milyar doları da Google Play Store’da gerçekleşti. Sadece mobil oyunlara harcanan toplam paranın ise 44,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Rapor, App Store, Google Play Store’daki verilerden elde edilirken, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildiği açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise 71,3 milyar olduğu gözlendi.

 

 


Yazarlarımızdan
Bilal Emin Turan
Parayı cüzdanda tutan 10 akıllı çözüm
Bilal Emin Turan
Murat Gülderen
Yeni nesil zayıflama
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2021'in en önemli gökyüzü olayı için geri sayım başladı! Etkisi ne kadar sürecek?