Yılın ilk yarısında mobil oyunlara 44,7 milyar dolar harcandı

Sensor Tower verilerinden elde edilen bilgilere göre 2021 yılı ilk yarısında küresel uygulama harcamaları belli oldu. Böylelikle uygulama harcamaları yüzde 24 artarak 65 milyar dolara yaklaşırken, bu harcamaların 41,5 milyar doları App Store’da, 23,4 milyar doları da Google Play Store’da gerçekleşti. Sadece mobil oyunlara harcanan toplam paranın ise 44,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Rapor, App Store, Google Play Store’daki verilerden elde edilirken, bu yılın ilk yarısında dünya genelinde yaklaşık 72,5 milyar mobil uygulama indirildiği açıklandı. Bu sayı geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise 71,3 milyar olduğu gözlendi.



