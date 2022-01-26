Eğitim & Kariyer 'Yılın İtibarlısı' ödülünü aldı

'Yılın İtibarlısı' ödülünü aldı

Eğitim & Kariyer

'Yılın İtibarlısı' ödülünü aldı

Sabancı Üniversitesi, Marketing Türkiye ve Akademetre işbirliğiyle düzenlenen ‘The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri’nde vakıf üniversiteleri kategorisinde en çok oyu alarak ‘Yılın İtibarlısı’ seçildi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Ödülle ilgili konuşan Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Mutlu Bozkurt Besimzade, “Sabancı Üniversitesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda her zaman öncü olmayı ve ilkleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı da tüm alanlarda birçok ilke imza attığımız bir yıl oldu” dedi.

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