'Yılın İtibarlısı' ödülünü aldı

Ödülle ilgili konuşan Sabancı Üniversitesi Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Mutlu Bozkurt Besimzade, “Sabancı Üniversitesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda her zaman öncü olmayı ve ilkleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı da tüm alanlarda birçok ilke imza attığımız bir yıl oldu” dedi.