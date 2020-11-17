'Yılın kadın girişimci' ödülünü aldı

Yarışmada İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Zuluğ, sağlıklı beslenme alanındaki girişimi ‘PACHA: Doğa Kolajen ve Protein Cipsi’ ile ödüle layık görüldü. Türkiye’den aday gösterilen bir diğer iş kadını Prof. Dr. Aytül Erçil de ödül alan isimler arasında yer aldı.