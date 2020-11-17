Eğitim & Kariyer 'Yılın kadın girişimci' ödülünü aldı

'Yılın kadın girişimci' ödülünü aldı

Eğitim & Kariyer

'Yılın kadın girişimci' ödülünü aldı

Uluslararası Kadın Girişimcileri Destekleme Fonu (IWEC) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Kadın Girişimciler Yarışması sonuçlandı.

17 Kasım 2020, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Yarışmada İstanbul Ticaret Odası tarafından Türkiye adına aday gösterilen Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Aslı Zuluğ, sağlıklı beslenme alanındaki girişimi ‘PACHA: Doğa Kolajen ve Protein Cipsi’ ile ödüle layık görüldü. Türkiye’den aday gösterilen bir diğer iş kadını Prof. Dr. Aytül Erçil de ödül alan isimler arasında yer aldı.

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