Imera & Niks Carnaval, kendine özgü konsepti, tasarımları, sahne şovları, performans sanatçıları, müziği ve dünyaca ünlü DJ’leri ile bu sene 14 Eylül’de Kemer Country Club’ta görsel bir şölene imza atıyor.

Hava, Ateş, Su, Toprak elementlerinin kusursuz birleşimi ile ortaya çıkan Imera&Niks Carnaval, Türkiye’de ilk kez kendine özgü konsepti ile ateş dansı performansları, akrobatik dans performansları, makyaj stantları, su dansı performansları sayesinde katılımcılara daha önce hiç yaşamadıkları bir karnaval tecrübesi yaşatıp, dünyanın her yerinden gelecek misafirler ile uluslararası bir karnavala dönüşmeyi hedefliyor.

Psychdelic Trance’ ın dünyadaki en başarılı temsilcisi olarak kabul gören ASTRİX; Ozora, Boom ve Adhana gibi dünyaca ünlü festivallerin aranılan isimlerinden CAPTAIN HOOK, AKUSTİK ve PORTAL, techno akımının ülkemizdeki önemli temsilcilerinden FERHAT ALBAYRAK, GRAFFIN ve OGEM YILMAZ, Psychedelic Trance müzik Türkiye öncülerinden PACK ile katılımcılara unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatmak için hazırlanıyor.

Unutulmaz bir görsel şölene dönüşecek olan Imera&Niks Carnaval özel sahne tasarımları ile dünyacı ünlü festivalleri arattırmayacak ambiyans ile sizleri 14 Eylül’ de Kemer Country Atlı Spor Festival alanın’ de bekliyor!





Tarih: 14 Eylül 2019

Yer: Kemer Country Atlı Spor Kulübü Festival Alanı

Saat: 15:00-00:00



