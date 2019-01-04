Zihin Sağlığı Yılın kelimesi nomofobi oldu

Yılın kelimesi nomofobi oldu

Zihin Sağlığı

Yılın kelimesi nomofobi oldu

Saygın sözlük Cambridge yılın kelimesi olarak “nomofobi”yi seçti. Çağın hastalığı olarak tanınmaya başlayan nomofobi sizi de etkilemiş olabilir…

04 Ocak 2019, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Akıllı cihazlar hayatı kolaylaştırdıkça, onlara duyulan bağımlılık artıyor. Öyle ki telefonsuz kalma korkusu her geçen gün yaygınlaşıyor. Çağın rahatsızlığı olarak görülen bu korkuya ‘nomofobi’ deniyor

TEDİRGİN EDİYOR

İlk kez 2008’de İngiltere’de türetilen bu sözcük, aslında tıbbi bir terim değil. Telefondan uzakta kalınca yaşanan tedirginliği, işe odaklanamama, ümitsizliğe kapılma durumlarını tanımlıyor. İngilizce’de ‘telefonsuzluk fobisi’ anlamına gelen ‘no-mobilephone phobia’ kelime grubunun kısaltması.

HASTALIK TARTIŞMASI

Son araştırmalara göre; toplumlarda her 4 telefon kullanıcısından biri, nomofobi yaşıyor.

Yetkin dil otoritesi Cambridge Sözlüğü, ‘nomofobi’yi 2018’in kelimesi ilan etti.

Nomofobi, yalnızca telefondan uzakta olunca değil, internet erişiminin olmaması, şarjın bitmesi gibi durumlarda da görülüyor. Telefon kullanıcılarının yarısından fazlası, bu korku nedeniyle telefonlarını asla kapatmıyor. Bilim dünyası, nomofobinin zihinsel hastalıklar listesine eklenmesini tartışıyor.

MUTLULUK ALDATMACASI

Akıllı telefon sahipleri, günde ortalama 34 kez cihazlarını kontrol ediyor. Akıllı telefonlara olan bağımlılık, beyindeki mutluluk hormonu olarak bilinen ‘dopamin’ salgısı düzensizliğiyle görülüyor. Telefonuna bildirim gelenlerin dopamin salgısı artıyor. Bu nedenle kişiler mutluluk salgısını artırmak için bilinçsizce sürekli telefonlarına bakma ihtiyacı duymaya başlıyor. Hayat kalitesini düşürebilen bu durumla mücadele için dünyanın çeşitli noktalarında teknoloji bağımlılarına özel yardım merkezleri, dijital detoks kampları kuruluyor.

NOMOFOBİK MİSİNİZ?

Aşağıdaki maddelerden en az 2’si size uyuyorsa, kronik derecede nomofobiksiniz.

● Telefonunuz çalmadığı halde 2 dakikada bir kontrol ediyorsanız

● Girdiğiniz bir ortamda gözleriniz ilk olarak şarj için priz veya yedek şarj ünitesi arıyorsa

● Telefonun çaldığını duymamaktan korkup elinizde taşıyorsanız

● Güvenli bir yerde olduğu halde telefonun çalınmasından korkuyorsanız

● Telefonu asla kapatmıyor, yatarken başucunuzda tutuyor, kapatmanız gereken sinema, uçak gibi alanlardan uzak duruyorsanız...

Posta/Rükzan Sağır


nomofobi7122019.mp4

Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Şule Özdemir
Ispanakların bozulmasının sorumlusu ben miyim?
Şule Özdemir
Çağla Güngör
İç sıkıntısı candır
Çağla Güngör
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Omuz ağrılarınızı önemseyin
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Çetin Çetintaş
15 bin kişiyle Ay Döngüsü serisi
Çetin Çetintaş
Buket Polat
Ceyda Düvenci'nin paylaşımını okuduğumda gözlerim doldu
Buket Polat
Klinik Psikolog Pelin Hazer
İlişkilere sıkılmadan devam edebilmenin 7 yolu
Klinik Psikolog Pelin Hazer
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Vücuttaki vitamin ve mineral azalmasına dikkat
Sağlıklı Yaşam ve Medikal Estetik Uzmanı Sevgi Ekiyor
Diana Güler
Yaşlı ebeveynlere sosyal mesafenin öneminden bahsetmek için 5 ipucu
Diana Güler
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Kulak içi kulaklıkta yüksek ses, işitme kaybı ve stres nedeni'