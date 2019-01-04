Yılın kelimesi nomofobi oldu
Saygın sözlük Cambridge yılın kelimesi olarak “nomofobi”yi seçti. Çağın hastalığı olarak tanınmaya başlayan nomofobi sizi de etkilemiş olabilir…
04 Ocak 2019, Cuma 19:11 Son Güncelleme:
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Akıllı cihazlar hayatı kolaylaştırdıkça, onlara duyulan bağımlılık artıyor. Öyle ki telefonsuz kalma korkusu her geçen gün yaygınlaşıyor. Çağın rahatsızlığı olarak görülen bu korkuya ‘nomofobi’ deniyor
TEDİRGİN EDİYOR
İlk kez 2008’de İngiltere’de türetilen bu sözcük, aslında tıbbi bir terim değil. Telefondan uzakta kalınca yaşanan tedirginliği, işe odaklanamama, ümitsizliğe kapılma durumlarını tanımlıyor. İngilizce’de ‘telefonsuzluk fobisi’ anlamına gelen ‘no-mobilephone phobia’ kelime grubunun kısaltması.
HASTALIK TARTIŞMASI
Son araştırmalara göre; toplumlarda her 4 telefon kullanıcısından biri, nomofobi yaşıyor.
Yetkin dil otoritesi Cambridge Sözlüğü, ‘nomofobi’yi 2018’in kelimesi ilan etti.
Nomofobi, yalnızca telefondan uzakta olunca değil, internet erişiminin olmaması, şarjın bitmesi gibi durumlarda da görülüyor. Telefon kullanıcılarının yarısından fazlası, bu korku nedeniyle telefonlarını asla kapatmıyor. Bilim dünyası, nomofobinin zihinsel hastalıklar listesine eklenmesini tartışıyor.
MUTLULUK ALDATMACASI
Akıllı telefon sahipleri, günde ortalama 34 kez cihazlarını kontrol ediyor. Akıllı telefonlara olan bağımlılık, beyindeki mutluluk hormonu olarak bilinen ‘dopamin’ salgısı düzensizliğiyle görülüyor. Telefonuna bildirim gelenlerin dopamin salgısı artıyor. Bu nedenle kişiler mutluluk salgısını artırmak için bilinçsizce sürekli telefonlarına bakma ihtiyacı duymaya başlıyor. Hayat kalitesini düşürebilen bu durumla mücadele için dünyanın çeşitli noktalarında teknoloji bağımlılarına özel yardım merkezleri, dijital detoks kampları kuruluyor.
NOMOFOBİK MİSİNİZ?
Aşağıdaki maddelerden en az 2’si size uyuyorsa, kronik derecede nomofobiksiniz.
● Telefonunuz çalmadığı halde 2 dakikada bir kontrol ediyorsanız
● Girdiğiniz bir ortamda gözleriniz ilk olarak şarj için priz veya yedek şarj ünitesi arıyorsa
● Telefonun çaldığını duymamaktan korkup elinizde taşıyorsanız
● Güvenli bir yerde olduğu halde telefonun çalınmasından korkuyorsanız
● Telefonu asla kapatmıyor, yatarken başucunuzda tutuyor, kapatmanız gereken sinema, uçak gibi alanlardan uzak duruyorsanız...
Posta/Rükzan Sağır