Yılın kişisi: Greta Thunberg

Geçen yıl başlattığı iklim değişimi grevleriyle tüm dünyanın dikkatini üzerine toplayan 16 yaşındaki Greta Thunberg TIME dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçildi.

Greta Thunberg Ağustos 2018’de okulu kırıp İsveç Parlamentosu önünde iklim için harekete geçilmesi talebiyle kamp kurmuştu. Thunberg’in kampanyasının küresel boyuta ulaşmasını öven TIME, şu ifadeleri kullandı, “Geçen 16 ayda BM’de devlet başkanlarına hitap etti, Papa ile bir araya geldi, ABD Başkanı ile tartışmaya girdi ve 20 Eylül’de 4 milyon insanı küresel iklim grevine (insanlık tarihinin en büyük iklim gösterisine) katılmaya teşvik etti. (Yazar) Margeret Atwood onu Jeanne d'Arc’a benzetti.” Açıklamada ‘iklim grevi’ kelimesinin de Collins Sözlüğü tarafından yılın sözcüğü seçildiği hatırlatıldı. ​

Greta’nın dünya liderleri karşısında yaptığı konuşma izleyenleri adeta büyüledi. Konuşmanın videosu sosyal medyada büyük beğeni aldı ve paylaşım rekoruna imza attı.

16 yaşındaki çevreci Greta’nın konuşmasındaki “Benim hayallerimi, benim çocukluğumu çaldınız. Yok oluşumuzun başındayız. Siz ise sadece paradan konuşuyorsunuz. Nasıl cüret edersiniz?” kısmı ise en çok beğenilen bölüm oldu.

İsveçli Greta Thunberg 3 Ocak 2003’te doğdu. Greta Ağustos 2018’de iklim değişikliği ile savaşılmaya hemen başlanması gerektiği konusunda protestolara başlayan İsveçli bir eylemci. “İklim için okul grevi” ile medyanın dikkatini çekmeye başlayan Thunberg, o zamandan beri iklim aktivistliği yapmaktadır. Medya ile yayılan protestosuna destek olarak, okullar iklim hareketi için greve Kasım 2018'de başlamış ve aynı yılın Aralık ayında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP24) ardından büyüyüp dünyaya yayılmıştır.