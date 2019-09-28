Yılın konseri heyecanlandırıyor
Sahne üzerinde hangi iki sanatçıyı bir arada görmek isterdiniz sorusunun birçok insan için geçerli olan cevabı bugüne kadar gerçekleşmemiş bir hayal olarak kalmıştı. Bu hayal artık gerçeğe dönüşmek üzere...
Bu yıl 7 Şubat’ta yapılacak Amerikan Futbol Ligi’nin şampiyonluk maçı Super Bowl’un devre arasında Jennifer Lopez ile Shakira birlikte konser verecek. 90’larda üne kavuşan iki şarkıcı daha önce birlikte hiç konser vermemişti.
Bu konser haberi ikilinin hayranlarını oldukça heyecanlandırdı. Dünyanın dört bir yanından Lopez ve Shakira hayranları 7 Şubat tarihi bir an önce gelsin diyerek şimdiden beklemeye başladı bile.