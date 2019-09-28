Yılın konseri heyecanlandırıyor Sahne üzerinde hangi iki sanatçıyı bir arada görmek isterdiniz sorusunun birçok insan için geçerli olan cevabı bugüne kadar gerçekleşmemiş bir hayal olarak kalmıştı. Bu hayal artık gerçeğe dönüşmek üzere...