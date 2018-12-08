Yılın rengi belli oldu!

Geleneksel olarak yılın rengini seçen Pantone, 2019'un rengi olarak Canlı Mercan'ı seçti. Bu rengin anlamı ve ifade ettiği şeyler ise bir hayli ilginç. Living Coral, genellikle olumsuz bir atmosfere sahip olan bir sosyal medya ortamında insanların ihtiyaç duyduğu destek ve sevgiyi ifade ediyor. Sosyal medyadaki mutluluk yerine gerçek optimistliği savunuyor.

İklim değişiklikleri sebebiyle yok olan mercan resiflerinde yer aşan bu renk, doğada renklerden istenen tanıdık bir enerji yayıyor. Living Coral, önümüzdeki yılın moda ve güzellik trendlerini de etkileyecek. Bu sene podyumlarda bolca bu renk yer alacak. Pantone 2018'in rengini ise ultraviolet (kızıl ötesi moru) olarak seçmişti.