Yılın rengi mercan iyimserliği vurguluyor

2019 yılı boyunca dekorasyon, tekstil ve diğer alanlarda Living Coral, yani canlı mercan tonunu sıklıkla göreceğiz. Denizin derinliklerindeki keşiflerde bulunan bu renk, sahip olduğu sıcak tonlarıyla da sevgiyi, neşeyi ve iyimserliği temsil ediyor. Buka Tasarım Müdürü İç Mimar Duygu Yarkadaş, ev dekorasyonunda sıklıkla karşımıza çıkacak mercan renginin evlerde kullanımıyla ilgili önerilerde bulunarak, şunları söylüyor:

“2019 yılının rengi, sıcak tonlarıyla ev dekorasyonuna rahatlıkla uyum sağlayan mercan. Bu rengi dilerseniz koltuk, kanepe ve sandalye gibi dekorasyon ürünlerinde kullanabilir; dilerseniz de perde, halı ya da duvar desenleri gibi dekorasyonun tamamlayıcılarında tercih edebilirsiniz. Enerjisi yüksek olan mercan rengi, sıcak etkisinin yanı sıra dekorasyona aynı zamanda sakinlik getiriyor. Ev aksesuarlarında da kullanabileceğiniz bu rengi, gri ve beyaz tonlarıyla dengeleyebilir; kahverengi, yeşil ve bej tonlarıyla da kombinleyerek dekorasyonunuzda uyumu artırabilirsiniz.”

Buka’nın 2019 koleksiyonuna dahil ettiği Duo ve Boxx koltukları da mercan renginin enerjisini evlere taşıyor.