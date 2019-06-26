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Yılın sıcaklık rekoru Şanlıurfa Siverek'te kırıldı! 58 derece

Yılın yeni sıcaklık rekoru Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldi. Siverek'te termometreler 58 dereceyi gösterdi.

26 Haziran 2019, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Yılın sıcaklık rekoru Şanlıurfa Siverek'te kırıldı! 58 derece

Şanlıurfa Siverek'te termometreler 58 derece ile yılın en yüksek değerini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı.

Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti.

Haberin fotoğrafları için tıklayınAdana'da sıcaklık 42 dereceyi gördü!

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. İHA

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