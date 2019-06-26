Şanlıurfa Siverek'te termometreler 58 derece ile yılın en yüksek değerini gördü. Kavurucu sıcaklıkta vatandaşlar evlerinden çıkamayınca cadde ve sokaklar da boş kaldı.

Sıcak havadan bunalan çocuklar belediyenin ücretiz havuzlarına akın etti.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Adana'da sıcaklık 42 dereceyi gördü!

Öte yandan, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, yüksek sıcaklıklar doğrultusunda oluşması muhtemel güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. İHA