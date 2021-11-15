Yılın son ay tutulması

YARALI İLİŞKİLER

Cuma gününe gelmeden önce, hafta başından itibaren gökyüzüne bakarsak; ilişkiler gezegeni Venüs’ün 15 Kasım Pazartesi yapacağı Kiron ile karesi ve bu karenin Ay tarafından tetiklenmesi ilişkilerimiz ve duygularımız üzerinde yaralanma, incinme etkisini oldukça kuvvetlendiriyor. Yaralı şifacı olarak tanımlanan asteroit Kiron ve ilişkiler gezegeni Venüs’ün kontakları önemlidir çünkü ilişkimizdeki yaralanma/şifalanma potansiyelini anlatır. Mitolojide bir sentuar (yarı insan, yarı at) olan Kiron kendi yarasını iyileştirmek için çeşitli tedaviler öğrenmiş ama kendi yarasına hiçbir zaman merhem bulamamıştır. Çevresine uyguladığı tedaviler sayesinde adı şifacı olmuştur. Pazartesi günü kesinleşecek Venüs-Kiron sert kare açısı işte bu yaralanma ve şifa bulamama etkisini anlatıyor. İkili ilişkilerimizde bizi yaralayabilecek, duygusal olarak incitebilecek durumlarla karşılaşabiliriz. Hazırlıklı olalım!

DÖNÜŞTÜRÜCÜ ETKİLER

17 Kasım Çarşamba günü önce Güneş-Plüton altmışlığı sonra da Mars-Uranüs karşıtlığı kesinleşecek. Akrep burcunda transitini sürdüren Güneş’in, uzun süredir Oğlak burcunda ilerleyen Plüton’a yapacağı bu olumlu açıyı üzerimizde değişiklik etkisi yaratacak işbirlikleri için kullanabiliriz. Bu güçlü dönüştürücü enerjiyi çoğunluğun iyiliğine kullanmak tavsiye edilir.

Çarşamba gününün bir diğer kesinleşen açısı ise Mars ve Uranüs arasındaki karşıtlık. Bu karşıtlık isyankâr ve zorlu bir enerjiyi ortaya çıkarmasıyla dikkat çekiyor. Uranüs elektrikli ortamları, isyankâr davranışları ortaya çıkarırken Mars da gözü kara bir davranış içerisine girmeyi anlatıyor. Negatif yönünde bu ani, beklenmedik, isyankâr ve sinirli tutum kavga ortamı getirebilir. Tansiyonu yüksek ve gergin olmayı anlatır. Dürtüsel davranışlar ön plana çıkacağından son derece dikkatli olmamız gereken bir gün olarak dikkat çekiyor. Daha olumlu kullanımında ise natal haritalarımızda Akrep/Boğa aksının olduğu ev konularında özgürleşme ihtiyacımızın artmasıyla harekete geçebilme enerjisini kendimizde bulma imkânı taşıyor. Bu konu kariyerimiz/ev hayatımız veya kendimiz(ben)/ilişkilerimiz(sen) vb. olabilir.

18 Kasım Perşembe gününe baktığımızda Merkür-Neptün üçgenin kesinleşmesini deneyimleyeceğiz. Su burçları Akrep ve Balık arasındaki bu açı sezgisel ve empatik bir yön taşıyor. Bugün çevremizle kuracağımız iletişimde hassas ve yardıma yönelik davranabiliriz. Karşımızdakinin niyetinin algılamak ve içten gelen duygularla yardımda bulunmak isteyebiliriz. Yaratıcı yönümüzün de tetiklenmesiyle sanatsal faaliyetlerde bulunabiliriz. Mistik ve spiritüel konularla ilgilenebiliriz.

BOĞA BURCUNDA AY TUTULMASI

19 Kasım Cuma sabahı önce Venüs-Uranüs üçgeninin olumlu enerjisini ilişkilerimize yansıtacak. Sıra dışı, beklenmedik ve heyecanlı bir sabah olabilir.

Ardından 11.57’de gerçekleşecek Ay Tutulması uzun süreli etkisini hayatımıza yansıtacak. Boğa burcunun 27. derecesinde gerçekleşen Ay tutulması, Algol yıldızıyla birleşmesi açısından da sert bir etkiye sahip. Algol gökyüzünün kötücül yıldızı. Yunan mitolojisinde Medusa’nın kesik başı olarak karşımıza çıkar. Perseus tarafından başı kesilerek öldürülmüş. Algol dişi yönümüzün tutkulu, etkili veya yıkıcı olarak kullanımını anlatır.(B.Brady). Tutulmanın tüm etkilerini hocam Öner Döşer anlatımıyla ikinci sayfadan okuyabilirsiniz.

Oldukça hareketli bir haftaya giriş yaparken senenin de son Ay tutulmasını deneyimleyeceğiz. Venüs’ün ilişkilerimize etkisiyle yaralayıcı, sarsıcı ve beklenmedik yönlerde ilerleyebiliriz. Haftanız güzelliklerle geçsin.