Yılın son ayları ödül mü ceza mı?

Aslında amaç cezalandırmaktan öte bize bazı şeylerin kıymetini, sorumlu olduğumuz konuları, geri dönüşü olmaz biçimde kaybetmeden önce kendimize çeki düzen vermemizi hatırlatmaktı.

Satürn’ün en zor öğretici ve hayatın gerçeklerine sıkı sıkıya bağlı bir öğretmen olduğunu hepimiz biliyoruz. Oğlak burcunun yöneticisi olması vesilesiyle bize 2017 Aralık ayından beri zaten gücünü gösteriyordu. Ardından 2018 sonunda yine Oğlak-Yengeç hattına yerleşen ay düğümleri ve tutulmalar ve 2019 sonu tüm bu yerleşimlere eşlik eden Jüpiter ile en can alıcı döneme adım atmış bulunduk. Oğlak burcu gibi sorumluluk, gerçekçilik, ciddiyet, disiplin odaklı bir burçta zamanı, ölümü ve düzen değişimlerini ele alan , yaşlıları ve gelenekleri, cezaları ve acımasızlığı temsil eden Satürn ile birleşince bir de yanına tutulma etkileri ve Jüpiter’in yaygınlaştırıcı etkisini alınca artık kaçacak yerimiz kalmadı. Bu anlamlı birliktelikler yeni bir dünya düzenine geçmeden önce bize en zor soruları sordu.

Toprağa ve tarıma neden bu kadar zarar verdin?

Senden sonra gelecek nesilleri neden düşünmedin?

Paranın bir araç olduğunu unutup amaç haline getirirken, buğdayı öldürürken, amaç edindiğin kağıt paralar ya da banka hesapların seni doyurabilecek miydi?

Yaşlılarını, büyüklerini ne kadar sayıp sevdin?

Bu süreçte herkes yaşlı yakınları için endişelendi ve geleneksel ama umursamadığımız kolonya hepimizin vazgeçilmezi oldu. Satürn yaşlıları ve gelenekselliği de temsil ediyordu zira! Sadece bunlar mı?

Neden yeterince hijyene önem vermiyorsun ve sorumlu değilsin?

Neden müsrifsin?

Jüpiter-Satürn Oğlak sürecini nasıl lehimize çevirebiliriz?

Şimdi 17 Aralıkta Satürn, 19 Aralık’ta Jüpiter Kova burcuna geçmeden ve 21 Aralık’ta Kova burcunda kavuşmadan önce dünya insanı olarak yepyeni bir düzene adım atmadan önce artık son dersler, dersini alanlara kalıcı ödüller ve sağlam düzen kurma zamanı.

Sağlam bir düzen, kariyer planı ya da ilişkiler kurmaya odaklanın. Bundan sonra birlikte uzun yol yürüyeceğiniz kimseleri iyi belirleyin!

Zamanı iyi değerlendirin

Toprağın ve tarımın değerini anlamadıkça, üretmeden tüketmeye devam ettikçe, geleneksel bakış açısının gerekliliklerini küçümsemeye devam ettikçe, zamanın değerini anlamadıkça, sorumsuz ve disiplinsiz oldukça canımız yılın şu son aylarında yanmaya devam edecektir. Zehirlediğimiz güzeller güzeli doğanın ve toprağın gönlünü almak zorundayız. Herkes çevreci, emekçi ve üretici olup içinde yaşadığı bu güzel gezegenle ilgili sorumluluk almadıkça dersler de en ağır biçimde gelmeye devam edecektir.

Bu dönem kriz değil fırsattır

Yılın son ayları ne kadar acımasızsa, biz de o kadar dik, kararlı, çalışkan ve doğaya hizmet eden tarafta olmalıyız. Biz engellerle karşılaşmadan ilerlemek, sabretmeden elde etmek isteriz, insanın doğası budur. Satürn de der ki; sabretmeden, bilgeleşmeden, sorumluluk almadan asla tekamül edip olgunlaşamazsın. Sağlam ve kalıcı olamazsın. Eğer Satürn etkisi olmasa dünyada nasıl kaos çıkar hepimiz gördük.

Burçlar açısından ele alacak olursak:

Yükselen Koçlar; iş hayatını-kariyerini düzenleme konusunu ciddiye almalı.

iş hayatını-kariyerini düzenleme konusunu ciddiye almalı. Yükselen Boğalar; uzaklara açılmak, eğitim, seyahatler ve vizyonunu geliştirme konusunu, inançlarını ele almalı.

uzaklara açılmak, eğitim, seyahatler ve vizyonunu geliştirme konusunu, inançlarını ele almalı. Yükselen İkizle r; finansal konular, miras, kredi ve borçları ele almalı.

r; finansal konular, miras, kredi ve borçları ele almalı. Yükselen Yengeçler; evlilik ve ikili ilişkileri düzenlemeli.

evlilik ve ikili ilişkileri düzenlemeli. Yükselen Aslanlar ; iş ve sağlık konularında sağlam düzenlemeler yapmal ı.

; iş ve sağlık konularında sağlam düzenlemeler yapmal Yükselen Başaklar; çocuklar, hobileri meslek haline getirmek, aşkla ilgili konuları ele almalı.

çocuklar, hobileri meslek haline getirmek, aşkla ilgili konuları ele almalı. Yükselen Teraziler; ev-emlak ve aileye ilişkin konulara odaklanmalı.

ev-emlak ve aileye ilişkin konulara odaklanmalı. Yükselen Akrepler; iletişim, kardeşler ve ifade- izah ile ilgili konuları gözden geçirmeli.

iletişim, kardeşler ve ifade- izah ile ilgili konuları gözden geçirmeli. Yükselen Yaylar; kazanımlarla finansla ilgili konuları ele almalı.

kazanımlarla finansla ilgili konuları ele almalı. Yükselen Oğlaklar; hayatlarını her alanda geliştirme ve sağlam düzenler kurmaya odaklanmalı.

hayatlarını her alanda geliştirme ve sağlam düzenler kurmaya odaklanmalı. Yükselen Kovalar; arınmaya, korkularıyla yüzleşmeye, düşmanca enerjileri bertaraf edip işlerine odaklanma durumuna geçmeli.

arınmaya, korkularıyla yüzleşmeye, düşmanca enerjileri bertaraf edip işlerine odaklanma durumuna geçmeli. Yükselen Balıklar; dostlukları, sosyal çevreleri ve idealleriyle ilgili daha ciddi sorumluluklar almalı.

Tüm bu saydığım konularda eğer neredeyse son üç yıl yorgun düştüyseniz elbette ödülleriniz olacaktır çünkü Jüpiter ve Satürn ödüllerini bırakmadan gitmezler. Aslında kaosun içinden çıkarabileceklerimiz çok kalıcı olacak ve uzun yıllar bize eşlik edecek. Tüm bu kaosun sebebi insanların insan olmanın anlamını unutması hatta umursamamasındandı. Neden kendimize hakim olmak ve sınırlandırmak zorundayız bir kere daha en ağır biçimde öğrendik çünkü bu sefer hiç unutmamamız gerekiyordu! Senenin başında bir programda söylediklerimi yineliyorum “2020 yılını hiç unutmayacağız” Ve unutmamalıyız!