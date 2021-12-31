Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yılın son gününde milli yazılım ve donanım altyapısına sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslimatının başladığını duyurdu.

Milliyet'ten Sercan Dinç'in haberine göre, Sosyal medya hesabından açıklama yapan SSB Başkanı Demir, "Yılın son gününde teslimatlarımız devam ediyor. Milli yazılım ve donanıma sahip VURAL Radar Elektronik Harp Sistemi'nin Elektronik Taarruz versiyonlarını ilk kez TSK'ya teslim ettik. Hayırlı olsun.. VURAL ordumuzun Elektronik Harp gücüne önemli katkı sağlayacak.” ifadelerine yer verdi.

BU TESLİMATLA EKSİK PARÇALAR DA GİDERİLDİ

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye değerlendirmelerde bulunan Savunma Politikası Analisti Turan Oğuz şu açıklamaları yaptı; VURAL, REDET-II’ye verilen yeni ad. Aselsan’ın Radar Elektronik Destek/Elektronik Taarruz (REDET) sistemi 2000'lerin başlarında geliştirilmeye başlandı. Türkiye'nin bu tipteki ilk çalışmalarından biri diyebiliriz. Dolayısıyla tarihsel olarak önemli bir yeri var. Sistem sürekli geliştirilmeye devam etti ve REDET-II ortaya çıktı. Çünkü hem dünyadaki tehditler hem de Türkiye’nin ihtiyaçları arttı. REDET-II kapsamında daha önce elektronik destek (ED) araçları teslim edilmişti. Bunlar da onların elektronik taarruz (ET) araçları. Bu teslimler ile sistemlerin eksik parçaları da gelmiş oluyor. Böylece sistemler tamamlandı ve Türkiye güçlü bir sistem kazanmış oldu.

VURAL VE KORAL

Bir VURAL sistemi, 1 adet ED ve 1 adet ET aracından oluşuyor. Bir KORAL sistemi ise 1 adet ED ve farklı frekanslara taarruz edebilen farklı 4 adet ET aracından oluşuyor. VURAL ve KORAL prensip olarak benzer görevler yapıyor olsa da VURAL, KORAL’a kıyasla kabaca hem güç ve performans olarak hem de frekans açısından daha kısıtlı görevler icra ediyor.

REDET olmasaydı onun daha performanslısı olan KORAL olmazdı. KORAL olmasaydı da şu anda geliştirilmekte olan HAVA SOJ sistemi olmazdı. Diğer yandan VURAL Kara Kuvvetleri Komutanlığının, KORAL ve HAVA SOJ ise Hava Kuvvetleri Komutanlığının projeleri.

SURİYE'DEKİ OPERASYONLARDA VURAL VE KORAL ETKİSİ

Suriye'de yapılan operasyonlarda VURAL da KORAL da kullanıldı. İkisinin de başarılı olduğuna dair doğrudan açıklamalar yapılmasa da etkileri açısından kullanıldığını takip edebildik ve başarılı olduğuna dair emareler de tespit ettik.

"TÜRKİYE EN ÜST LİGİN KAPISI ZORLAYAN ÜLKE OLDU"

Türkiye yakın zamanda arka arkaya envantere aldığı çok sayıda elektronik harp (EH) sistemi sayesinde; muhtemelen dünyada EH konusunda büyük bir yelpazede en hızlı şekilde aktif kullanıma geçen, caydırıcılık sağlayan, küresel bazda da en üst ligin kapısını zorlayan ülke oldu. EH konusunda objektif bir değerlendirme mümkün değil. Çünkü dünyada ya hiç konuşulmuyor ya da bilerek hatalı bilgilendirmeler yapılabiliyor. Ama benim dünya uygulamalarından takip edebildiğim kadarıyla oluşan sübjektif değerlendirmelerime göre en üst ligde ABD, Rusya ve Çin yer alıyor. Bir alt ligle bu en üst ligin arasında yer alan çizginin üzerinde Çin yer alıyor, Türkiye dahil çok az sayıda ülke de o çizginin hemen gerisinde en üst ligi zorluyor.