Yılın spor olayları Fanatik Almanak 2019'da
2019, sporda rüya gibi bir yıldı ve Fanatik, 365 günlük büyük serüveni sizler için özetledi. Fanatik Almanak, dopdolu içeriğiyle bugünden itibaren bayilerde...
Peki, Fanatik Almanak'ta neler bulacaksınız?
- Yalçın Uygun ve Mehmet Demirkol'un yorumları...
- Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in analizi...
- Futboldan basketbola, bokstan yelkene Dünya'da neler yaşandı?
- Gollerin efendisi: Messi...
- Tek ayakkabıyla altına koşan yıldız: Emine Akbingöl...
- Kadın mı erkek mi: Caster Semenya... Her yaşın Şampiyonu: Ayşe Begüm Onbaşı... Altın kız: Sümeyye Boyacı... Tarihi yerle bir eden güreşçi: Rıza Kayaalp... Bir Dünya markası: Ümit Şamiloğlu... Maskeli adam bıraktı: Petr Cehc... Zirveden gözaltına: Michel Platini... Bir efsanenin vedası: Birsel Vardarlı... Juve'daki Çılgın Türk: Merih Demiral... Kırkpınar'ın Kralı: Ali Gürbüz... Rüzgârın çocukları: Oğuzhan, Kubilay, Berke, İlyas...
- Ve 2019'da ne yaşanmışsa, hepsi Fanatik Almanak'ta...