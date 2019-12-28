Yılın spor olayları Fanatik Almanak 2019'da

2019, sporda rüya gibi bir yıldı ve Fanatik, 365 günlük büyük serüveni sizler için özetledi. Fanatik Almanak, dopdolu içeriğiyle bugünden itibaren bayilerde...

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Yılın spor olayları Fanatik Almanak 2019'da

Peki, Fanatik Almanak'ta neler bulacaksınız?

  • Yalçın Uygun ve Mehmet Demirkol'un yorumları...
  • Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in analizi...
  • Futboldan basketbola, bokstan yelkene Dünya'da neler yaşandı?
  • Gollerin efendisi: Messi...
  • Tek ayakkabıyla altına koşan yıldız: Emine Akbingöl...
  • Kadın mı erkek mi: Caster Semenya... Her yaşın Şampiyonu: Ayşe Begüm Onbaşı... Altın kız: Sümeyye Boyacı... Tarihi yerle bir eden güreşçi: Rıza Kayaalp... Bir Dünya markası: Ümit Şamiloğlu... Maskeli adam bıraktı: Petr Cehc... Zirveden gözaltına: Michel Platini... Bir efsanenin vedası: Birsel Vardarlı... Juve'daki Çılgın Türk: Merih Demiral... Kırkpınar'ın Kralı: Ali Gürbüz... Rüzgârın çocukları: Oğuzhan, Kubilay, Berke, İlyas...
  • Ve 2019'da ne yaşanmışsa, hepsi Fanatik Almanak'ta...

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