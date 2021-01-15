Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmaya başladığı kentte ekipler tarafından Spil Dağı’ndaki yılkı atları için saman, köpekler ve kediler için de ekmek ve mama bırakarak yemleme yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, gazetecilere, "Koronavirüs sürecinde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle can dostlarımıza yönelik mama desteğimizi artırmıştık. Şimdi de kış koşullarının kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olduk." ifadelerini kullandı.

AA