Türkiye Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

Türkiye

Yılkı atları için doğaya yem bırakıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kar yağışı nedeniyle Spil Dağı Milli Parkı’nda bulunan yılkı atları ve sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

15 Ocak 2021, Cuma 18:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmaya başladığı kentte ekipler tarafından Spil Dağı’ndaki yılkı atları için saman, köpekler ve kediler için de ekmek ve mama bırakarak yemleme yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, gazetecilere, "Koronavirüs sürecinde hafta sonlarında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle can dostlarımıza yönelik mama desteğimizi artırmıştık. Şimdi de kış koşullarının kendisini iyice hissettirmesiyle birlikte yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olduk." ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Uzay üssü gibi merkez
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Çözüm süreci... Kaftancıoğlu’na ceza...
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Sözün kısası
Rauf Tamer
Murat Gülderen
VİCDANsız vurgun!
Murat Gülderen
Şirin Sever
Bütün bilgilerin zaten ellerinde, geçmiş olsun!
Şirin Sever
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Murat Çelik
İşin uzmanından WhatsApp mevzuu
Murat Çelik
Banu Şen
Ah bu İzmir yolları!
Banu Şen
Erkut Can
Boğaziçili gençler aman dikkat!
Erkut Can
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kısıtlama öncesi İstanbul’da trafik yoğunluğu