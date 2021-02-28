Yıllar içinde sorun çıkmış olabilir

GEBE KALAMIYORUM

27 yaşındayım. Daha önce hamile kaldım ama kürtaj yapıldı. Bir yıldır hamile kalamıyorum, üç ay önce muayene oldum. Eşimin sperm testleri normal. Tekrar doktora başvurmalı mıyım?

CEVAP

Sevgili okuyucum, normalde gebe kalabilirken son 1 yıldır hamile kalamadığınıza göre acaba bir sorun mu var? Beklemek yerine doktora gidin. Geçirdiğiniz kürtaja bağlı olarak sıkıntı var mı öğrenin. Adet bitiminizde rahim filmi çektirmenizi rahim ve tüplerinizde 1 yılda herhangi bir problem gelişip gelişmediğini araştırtmanızı öneririm.

Bir de sizin yumurtalık rezerviniz bu alanda uzman bir hekim tarafından kontrol edilirse ve sorun saptanmazsa o zaman 6 ay daha kendi kendinize deneyebilirsiniz. Buna rağmen gebelik gelişmiyorsa o zaman belki aşılama gibi daha sonraki adımlara geçilebilir.

ÇOCUĞUMUZ OLMUYOR

27 yaşındayım, 5 aylık evliyim ve çocuğumuz olmadı. Onun için yardım istiyoruz. Cinsel ilişkiden sonra spermlerimin neredeyse tamamı geri geliyor. Bundan korkuyoruz, sorun bu mu? Nasıl bir yol izlemeliyiz?

CEVAP

Sevgili okuyucum, yaşlarınız genç ve henüz 5 aylık evlisiniz. Meninin bir kısmının ilişki sonrası geri gelmesi normal bir durum olup herkeste gözlenir. Milyonlarca sperm içerisinden sadece birine ihtiyaç olduğundan geri gelenler size endişe vermesin. Beş ayda gebe kalamamış olmanız sizin kısır olduğunuzu göstermez. Size önerim, birkaç ay daha kendi kendinize deneyin. Eğer olmuyorsa belki ilk sperm analizi yaptırarak sperm yeterli mi ona bakmakta fayda var. Diğer derin araştırmalar için henüz erken olduğunu düşünüyorum.

YUMURTAM OLACAK MI?

30 yaşındayım ve 4 yıllık evliyim. Bir yılda 3 kez tüp bebek denedik, olmadı. Amh değerim 0.35, fsh ise 19. Ailede erken menopoz, yumurtalıklarımda kist var. İki ay sonrası için yeniden tüp bebek deneyeceğim ama yumurta olacak mı endişeliyim. Ne yapmamı önerirsiniz?

CEVAP

Sevgili okuyucum, ailenizde erken menopoz varsa neden annelik için bu kadar beklediniz? Yaşınız genç olmasına rağmen ne yazık ki sizin yumurta rezervleriniz tükenmeye yaklaşmış. FSH değeriniz maksimum 15’in üzerine çıktığı anda tüp bebek yaptırmanın hiçbir anlamı kalmadığı gibi sizin kendi kendinize denemenizle tüp bebek yaptırmanız arasında da gebelik olasılığı açısından fark kalmaz. Size önerim artık tüp bebek deneyerek paranızı sokağa atmak yerine kendi kendinize biraz daha denemeniz.





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