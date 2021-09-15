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Yıllar önce inşaatında çalıştığı kütüphaneye şimdi tıp fakültesi öğrencisi olarak geliyor

Türkiye

Yıllar önce inşaatında çalıştığı kütüphaneye şimdi tıp fakültesi öğrencisi olarak geliyor

Elazığ'da yaşayan Hasan Coşkun, yıllar önce inşaatında çalıştığı kütüphaneye şimdi tıp fakültesi öğrencisi olarak gelip ders çalışıyor.

15 Eylül 2021, Çarşamba 07:27 Son Güncelleme:
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Elazığ’da yaşayan tıp fakültesi 5’inci sınıf öğrencisi Hasan Coşkun, 2017 yılında Fırat Üniversitesi Kütüphanesi'nin inşaatında ailesine destek olmak için çalıştı. Daha sonra hayali olan tıp fakültesini kazanmak için üniversite sınavına giren Coşkun, sınav sonucunda hayalini gerçekleştirerek Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Coşkun, 18 yaşında inşaatında çalıştığı kütüphaneye yıllar sonra gelerek derslerine ve TUS sınavına hazırlanıyor.


Coşkun, "Üniversiteyi kazanmadan önce kütüphanenin inşaatında çalıştım. Sonra ise üniversite sınavına hazırlandım ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandım. Bugünlerde tıp fakültesi öğrencisi olarak inşaatında işçi olarak çalışmış olduğum kütüphanede gerek okul derslerim gerekse okul sonrası uzmanlık derslerim için çalışıyorum. Bu benim için çok güzel bir duygu" dedi.

Elazığ'da yaşayan Hasan Coşkun, yıllar önce inşaatında çalıştığı kütüphaneye şimdi tıp fakültesi öğrencisi olarak gelip ders çalışıyor. 

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)

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