Türkiye Yıllar sonra karla tanıştılar

Yıllar sonra karla tanıştılar

Türkiye

Yıllar sonra karla tanıştılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrasında ilçenin yüksek kesimleri ile şehir merkezi, bembeyaz bir örtüyle kaplandı. Şehir merkezine yağan kar sonrasında beyaz örtüyle kaplanan Salihli’de, tabloyu aratmayacak güzellikte görüntüler ortaya çıktı.

22 Ocak 2022, Cumartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın ardından Salihli, yağan karla adeta beyaza büründü. İlçenin yüksek kesimlerinde hafta sonu başlayan kar, şehir merkezini de adeta beyaz gelinlik gibi süsledi.

Kar yağışı özellikle Allahdiyen, Çamurhamamı, Şirinyer, Yeniköy, Gökköy, Bahçecik, Poyraz, Kurttutan, Kemer, Kale, Gökeyüp mahallelerinde etkili olurken Kurşunlu Kaplıcaları karlar altında muhteşem bir görünüme kavuştu. Yıllar sonra Salihli’de kar sürpriziyle karşılaşan çocuklar ve vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.

 Salihli’de 4 mevsimin tüm güzellikleriyle yaşandığını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Yıllar sonra Salihli’mize yağan kar, yediden yetmişe herkese büyük mutluluk yaşattı. Adeta beyaz gelinlik giyen Salihli’mizin dört bir yanında kar yağışı ile birlikte seyrine doyulmaz tablo misali güzel görüntüler ortaya çıktı" dedi.


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