2022 yılı için asgari ücret görüşmeleri 1 Aralık Çarşamba günü itibariyle başladı. Saat 14.00’te başlayan asgari ücret görüşmelerinde Bakan Bilgin “Enflasyon karşısında emeği koruyacağız” ifadelerini kullandı. Asgari ücrete gelecek zam için bundan için önceki yıllarda yapılan zam oranlarına göre tahminlerde bulunuyordu. Peki, yıllara göre asgari ücret artış oranları nasıldı? İşte, asgari ücret zammı yıllara göre değişimi…

2021 ASGARİ ÜCRET NET VE BRÜT NE KADAR?

Asgari ücret, 2021 yılının ikinci yarısında bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 TL 50 kuruş olarak belirlendi. Kesintiler ve vergiler düştüğünde işçinin eline net 2 bin 825 TL 90 kuruş geçiyor.

Asgari ücretle çalışan bir işçinin işverene toplam maliyeti ise 4 bin 203 TL 56 kuruş. Bu miktarın 3 bin 577 TL 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 TL 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 TL 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

2019, 2020 YILLARINDA ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2020 yılında asgari ücret brüt 2.943,00 lira, net 2.324,71 lira olarak belirlenmişti.

2019 yılında ise asgari ücret brüt 2.558,40 lira net 2.020,90 lira olmuştu.

YILLARA GÖRE BRÜT ASGARİ ÜCRET LİSTESİ

YIL/DÖNEM- 16 Yaşından Büyükler İçin -16 Yaşından Küçükler İçin

01 Ocak 2000- 30 Haziran 2000 109.800.000.-TL 93.600.000 TL

01 Temmuz 2000- 31 Aralık 2000 118.800.000.-TL 101.250.000 TL

01 Ocak 2001- 30 Haziran 2001 139.950.000.-TL 118.957.500 TL

01 Temmuz 2001- 31.07.2001 146.947.500.-TL 124.920.000 TL

01 Ağustos 2001- 31 Aralık 2001 167.940.000.-TL 142.749.000 TL

01 Ocak 2002- 30 Haziran 2002 222.000.750.-TL 188.700.750 TL

01 Temmuz 2002- 31 Aralık 2002 250.875.000.-TL 213.210.000 TL

01 Ocak 2003- 31 Aralık 2003 306.000.000.-TL 256.500.000 TL

01 Ocak 2004- 30 Haziran 2004 423.000.000.-TL 360.000.000 TL

01 Temmuz 2004- 31 Aralık 2004 444.150.000.-TL 378.000.000 TL

01 Ocak 2005- 31 Aralık 2005 488,70.-TL 415,80 TL

01 Ocak 2006- 31 Aralık 2006 531,00.-TL 450,00 TL

01 Ocak 2007- 30 Haziran 2007 562,50.-TL 476,70 TL

01 Temmuz 2007- 31 Aralık 2007 585,00.-TL 491,40 TL

01 Ocak 2008- 30 Haziran 2008 608,40.-TL 515,40 TL

01 Temmuz 2008- 31 Aralık 2008 638,70.-TL 540,60 TL

01 Ocak 2009- 30 Haziran 2009 666,00.-TL 567,00 TL

01 Temmuz 2009- 31 Aralık 2009 693,00.-TL 589,50 TL

01 Ocak 2010- 30 Haziran 2010 729,00.-TL 621,00 TL

01 Temmuz 2010- 31 Aralık 2010 760,50.-TL 648,00 TL

01 Ocak 2011- 30 Haziran 2011 796,50.-TL 679,50 TL

01 Temmuz 2011- 31 Aralık 2011 837,00.-TL 715,50 TL

01 Ocak 2012- 30 Haziran 2012 886,50.-TL 760,50 TL

01 Temmuz 2012- 31 Aralık 2012 940,50.-TL 805,60 TL

01 Ocak 2013- 30 Haziran 2013 978,60.-TL 839,10 TL

01 Temmuz 2013- 31 Aralık 2013 1.021,50.-TL 877,60 TL

01 Ocak 2014- 30 Haziran 2014 1,071,00 TL

01 Temmuz 2014- 31 Aralık 2014 1.134,00 TL

01 Ocak 2015- 30 Haziran 2015 1.201,50 TL

01 Temmuz 2015- 31 Aralık 2015 1.273,50 TL

01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 1.647,00 TL

01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 1.775,50 TL

01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 2.029.50 TL

01 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 2.558,40 TL

01 Ocak 2020- 31 Aralık 2020 2.943,00 TL

01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 3.577,50 TL



