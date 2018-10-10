Yıllarca ailesini aradı... Acı gerçeği böyle öğrendi

26 yıldır biyolojik ailesini arayan Kadir Yılmaz günlerce süren araştırma sonucunda anne ve babasını Esra Erol’da bulundu.

Henüz 2 yaşındayken bedeninde sigara söndürülen genç, acı haberi canlı yayında öğrendi.

"ANNEN SENİ YILLARCA ARAMIŞ"

Esra Erol, programda Kadir Yılmaz’a acı gerçekleri anlattı. Erol, “Annenin adı Mehtap değil Sevtap. Annen seni yıllarca aramış. 2008 yılında ise vefat etmiş. Sevtap hanım gazinolarda çalışmış ve sırf senin zarar görmemen için bakıcı tuttuğu aileye bırakmış."

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Hayat ona hiç iyi davranmamış. Sen bu zamana kadar yalnızdın, ama artık kocaman bir ailen var. Biyolojik baban hayatta. Şu an hapiste ama artık yalnız değilsin” açıklamalarında bulunarak gözyaşlarına hakim olamadı.

ANNESİNİN FOTOĞRAFINI İLK KEZ GÖRDÜ

Annesinin fotoğrafını ilk defa Esra Erol'da gören genç adam, "Hiç görmedim bu şekilde görmek kısmet oldu" diyerek konuşmakta güçlük çekti.



