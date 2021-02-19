Yıllarca çalıştığı işten istifa ettikten sonra hayatı değişti

Deniz Gül Özcan, 2003 yılında girdiği Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü bitirip, dereceyle mezun oldu. ABD ve Almanya'daki kurumsal firmalarda yaklaşık 2 yıl çalışan Özcan, daha sonra Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yıl özel bir şirkette çalışan Özcan, 2 yıl önce işinden istifa ederek memleketi Antalya'ya geldi.

Çeşitli projeler hazırlayan Özcan, TÜBİTAK'a sunduğu yapay zeka üzerine kurulu "Sesli Seyahat Asistanı" uygulamasının onay almasıyla hayallerine kapı araladı. Özcan, aldığı hibe sayesinde şirketini kurdu, ardından KOSGEB'in açtığı girişimcilik kursuna başvurdu. KOSGEB Girişimcilik Kursları sonucunda da makine ve hibe desteği almaya hak kazanan Özcan, seyahat edeceklerin sesli olarak bilet alabilecekleri "Sesli Seyahat Asistanı" uygulamasını, büyük firmalarla yaptığı iş birliği anlaşmasıyla ileriye taşıdı.

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HAYALLERİNİN PEŞİNDEN KOŞTU

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren TEKNOKENT'te 4 çalışanıyla araştırma ve geliştirmeye dayalı bilgisayar programları üzerine çalışan Özcan, devlet desteğiyle iş kurmanın ve üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

Özcan, AA muhabirine, yurt dışına büyük heveslerle gittiğini ama çalışma ortamından sıkılması sonucu memleketine dönme kararı aldığını, hayallerinin peşinden koştuğunu söyledi. İnsanların hayallerini ertelememesi gerektiğini ifade eden Özcan, devletten aldığı hibe desteğini üretim yapmak ve istihdam sağlamak için kullandığını anlattı.

Özcan, yapay zekaya dayalı hazırladıkları projelerinin bilinirliğinin giderek arttığını belirterek şöyle konuştu:

Bir fikriniz varsa bunu kesinlikle arka plana atmayın. Günümüzün büyük bir bölümünü mutlu olmadığımız işlere ayırıyoruz. Sürekli 'Ben bunu düşünmüştüm', 'Keşke ben de başvursaydım' diyoruz. Aslında Türkiye'de çok büyük imkanlar var. Üstelik bir üniversitede okuyor olmanız gerekmiyor. Bireysel olarak da bu hibelere başvurabilirsiniz. Hibeye başvurduktan sonra hayatım değişti.

YARDIM ETMEYE HAZIR

Devletin verdiği desteğin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurgulayan Özcan, "TÜBİTAK ve KOSGEB'in destekleri muazzam. Üstelik kadınlara pozitif ayrımcılık da yapılıyor. İş kurmak istiyorsanız kesinlikle başvurun. Aslında ertelediğiniz şey sizin iş fikirleriniz değil, hayatınızın anlamı. Bu benim hayalimdi. Endişelenmeden adım atın. Siz fikirlerinize aşık oldukça başarı sonunda geliyor" ifadesini kullandı.

Devlet desteklerine başvuracak olanlara da yardım etmeye hazır olduğuna değinen Özcan, bir fikirle başlanması gerektiğini, bunun zamanla geliştirilebileceğini dile getirdi.

AA



