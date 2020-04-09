Beşiktaş'ın 29 yaşındaki oyuncusu Necip Uysal, altyapıdan beri forma giydiği kulübünden ayrılmak istemiyor. Necip tam 16 yıldır Beşiktaş kulübünün içerisinde ve 11 yıldır A Takım'da oynuyor. Beşiktaş'la olan sözleşmesini uzatmak isteyen Necip, bitecek sözleşmesindeki maaşa nazaran çok daha az bir maaşı kabul etmeye hazır.

Şu anda 1.4 milyon euro kazanan Necip'in bu maaşı Beşiktaş'ta ya da bir başka yerde kazanması mümkün görünmüyor. Bu nedenle kulüpte kalmak için az maaşa razı olması kaçınılmaz görünüyor.

Corona virüs arasının ardından yeni sezon planlamasını yapması beklenen Sergen Yalçın, Necip hakkında son kararı verecek kişi olacak.