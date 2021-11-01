Yıllık izne ayrıldıktan sonra ortadan kaybolan polis memurundan haber yok!
Tokat’ın Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün 26 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırıldı. Musa Tüzün'den yıllık izin için ayrıldığı günden beri haber alınamıyor.
01 Kasım 2021, Pazartesi 13:55 Son Güncelleme:
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Tokat’ın Almus ilçesinde, 26 Ekim'de yıllık izne ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün (39) için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Öte yandan Tüzün'ün 6 ay önce Tunceli'den Tokat'ta geldiği ve bekar olduğu belirtildi.
Almus İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memuru Musa Tüzün, 26 Ekim'de 20 günlük yıllık izne ayırıldı. İzne çıktığı günden itibaren haber alınamayan Tüzün için yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı.
Tüzün'ün evinde yapılan incelemede cep telefonu sessiz moda alınmış şekilde bulundu. Tüzün için Almus ilçesi yakınlarındaki ormanda jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
Tüzün'ün 6 ay önce Tunceli'den Tokat'ta geldiği ve bekar olduğu belirtildi.