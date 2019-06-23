Yıllık izne çıkacak olanlar dikkat! Çıkmadan önce maaşınızı alabilirsiniz

Çalışanların büyük çoğunluğu yıllık ücretli izinlerini yaz aylarında kullanmayı tercih ediyor. Dolayısıyla işyerlerinde bu dönemde izin planlaması konusunda bazı tartışmalar da yaşanıyor. Senelik izin yasal bir hak olduğu için ne çalışan bundan vazgeçebiliyor ne de işveren 'kullandırmıyorum' diyebiliyor. Son yapılan düzenleme ile izinler ilki 10 günden az olmamak kaydıyla istenildiği kadar bölünebiliyor.

4 GÜN SÜRE EKLENİYOR

Bu durum da çalışanlara büyük kolaylık getirdi. Böylece çalışanlar izinlerini hem yazın hem de diğer mevsimlerde kullanma imkanına kavuştu. Yani 20 gün izni olan bir çalışan bunun 10 gününü kullandıktan sonra kalan 10 günü isterse 1'er gün olarak 10 parça halinde bile kullanabiliyor.

Hatta bayram tatillerinden 1 gün önce bu izni kullanıp tatili 9 güne bile tamamlayabiliyor. Bu hak sayesinde izninizi 4 güne kadar artırabilirsiniz. Yıllık izninde işyerinin kurulu bulunduğu il sınırları dışına çıkan çalışanlara, talepleri halinde 4 güne kadar yol izni veriliyor. Buradaki tek fark, bu yol izninin ücretsiz olmasıdır. Yani maaşınızdan düşülüyor. İl dışında olduğunuzu belgelemeniz önem taşıyor.Buna dikkat edin. Eğer yol izni alıp şehir dışına çıkmazsanız, işverenin eline sizi tazminatsız olarak atma hakkı da geçiyor.

PARA ÖDENİYOR

İzne çıkan çalışana isterse işveren tarafından avans da ödeniyor. Yasalar izne giden çalışana bu süre içinde hak ettiği ücret ve benzer haklarının peşin ya da avans olarak ödenmesini zorunlu kılıyor. Yani siz ayın 15'inde izne çıkacaksanız bu 15 günlük ücretinizi ay başını beklemeden izne çıkarken peşin olarak alabilirsiniz.

1 YIL ŞARTI

TÜM çalışanların senelik izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az 1 yıl çalışmaları gerekiyor. 1-5 yıl arası çalışanlar 14 gün, 5-15 yıl arası 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için 26 gün izne hak kazanılır. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yeraltı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri 4'er gün artırılarak uygulanıyor. Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık sürenin hesabına katılır. (Takvim)